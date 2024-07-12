Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Emekli maaşı alan herkese 30.000 TL ödeme sözü! Tek işlemi yapmak yetiyor

Emekli vatandaşlarımız için sevindirici bir gelişme söz konusu! Halkbank, emekli aylığı alan kişilere özel bir kampanya düzenleyerek, 30 bin Türk Lirası'na varan kredi olanakları sağlıyor. Bu cazip tekliften faydalanmak üzere vakit kaybetmeden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 14:49
Emekli maaşı alan herkese 30.000 TL ödeme sözü! Tek işlemi yapmak yetiyor

Son dönemlerde emeklilerimizin yoğun ilgisini çeken Halkbank'ın sunduğu 30 bin TL'lik kredi kampanyası, emekli aylığını alan bireyler için rahatlıkla ulaşılabilir bir durumda. Bu kredi imkanı, emeklilik dönemlerinde karşılaşabilecekleri beklenmedik masrafları gidermek ya da uzun süredir hayalini kurdukları planları hayata geçirmek adına mükemmel bir yol olarak öne çıkıyor.

Halkbank'ın Emekli Kredisi programı, emeklilere özel hazırlanmış olup, 30.000 Türk Lirasına kadar finansman imkanı sunmaktadır. Krediye başvurmak son derece kolaydır ve esnek vade seçenekleri sayesinde ödeme planınızı rahatça yapabilirsiniz.

halkbank kampanya

Başvuru Koşulları

Halkbank'ın 30 bin TL'lik emekli kredisi için uyulması gereken bazı şartlar mevcuttur. Krediye başvurabilmek için karşılanması gereken temel şartlar aşağıdaki gibidir:

  •   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız,
  •   Emekli maaşınızı aldığınıza dair belgeyi ibraz etmeniz,
  •   Bankanın belirlemiş olduğu diğer standart kredi başvuru kriterlerini yerine getirmeniz gerekmektedir.

Halkbank'ın emeklilere sunduğu kredi olanaklarından faydalanmak için, en yakın Halkbank şubesine giderek ya da internet bankacılığı aracılığıyla kolaylıkla başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuz, hızla incelenerek, ihtiyaçlarınıza en uygun finansman seçenekleri belirlenecektir.

Kredi Avantajları

Halkbank'ın emekli kredisi, aşağıdaki avantajları içermektedir:

  •   30.000 TL'ye varan kredi tutarı,
  •   Kişisel bütçenize uygun esnek ödeme planları,
  •   Düşük faiz oranlarıyla ekonomik finansman seçeneği.

İLGİLİ HABERLER

En az lise mezunu olmak şart! Et ve Süt Kurumu kadrolu personel alımını duyurdu

Devlet Su İşleri personel alımına start verdi! 18-35 yaş arası başvuru şartlarına dikkat

3 Gün sonra zamlı ödemeler başlıyor! Hemen TCKN ile takip edin

Büyükşehir belediyesine KPSS şartsız personel alımı! Yüksek maaş fırsatı verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

18 yaş üzeri sağlık personeli alımı! En az ilkokul mezunları başvurabilecek

Kiracılar pürdikkat kesilecek! Geçmişte yapsanız dahi IBAN detayı pahalıya patlayacak

Toyota'dan galericileri alt edecek kampanya! Cherry'den bile daha ucuz SIFIR ARAÇ

Emekli maaşı alan herkese 30.000 TL ödeme sözü! Tek işlemi yapmak yetiyor

Devlet Su İşleri personel alımına start verdi! 18-35 yaş arası başvuru şartlarına dikkat

4A- 4B- 4C'liye Temmuz müjdesi! Zam sonrası ek ödemelerde zam onayı! Temmuz maaşlarında ödeniyor

Sigaraya tokat gibi zam geldi! 10 TL'lik zamla sigara fiyatları sil baştan değişti

Banka banka gezmeye son! O banka anında 100.000 TL kredi veriyor: Genç, yaşlı ayrımı yok

3 Gün sonra zamlı ödemeler başlıyor! Hemen TCKN ile takip edin

Büyükşehir belediyesine KPSS şartsız personel alımı! Yüksek maaş fırsatı verilecek

Severek tükettiğiniz o besinler midenizi deliyor! Öğrenince bir daha evinize sokmayacaksınız

En az lise mezunu olmak şart! Et ve Süt Kurumu kadrolu personel alımını duyurdu