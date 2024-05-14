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Emekli maaşını o tarihlerde çekenler dikkat! Hesaba bu miktar eklenecek

Emeklilere yönelik yeni haberler açıklandı. Ziraat Bankası ile Halkbank aracılığıyla başvuru yapan emeklilere ise 11 bin TL yardım yapılacak. Emekli maaşınızdan alacağınız nakit ödemeler 9 Mayıs'tan 19 Mayıs'a kadar devam edecek. Anında başvuru yapıp onay alabilirsiniz. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 14.05.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 19:42
Emekli maaşını o tarihlerde çekenler dikkat! Hesaba bu miktar eklenecek

EMEKLİYE 11001 TL ÖDEME

Emekli olduktan sonra emekli maaşı alanlar, bu ödemeleri Ziraat Bankası ve Halkbank'tan aldıkları emekli maaşı üzerinden nakit avans olarak alabiliyor. Ziraat Bankası ile Halkbank nakit kredi başvurularını banka şubelerinden ve internet üzerinden kabul etmektedir. Bu sayede emeklilik hesabınız üzerinden nakit avans talebinde bulunabilirsiniz. Her iki bankada söz konusu nakit ödemeleri aynı şartlarla sunmaktadır.

Emekli maaşını o tarihlerde çekenler dikkat

"9 Mayıs'tan 19 Mayıs'a kadar"

Ziraat bankası ile Halkbank 'ın ortaklaşa yürüttüğü bu yeni kampanyanın 9-19 Mayıs tarihleri ​​arasında devam edeceği ve bu dönemde kredi kullananlara düşük faizli kredi kullandırılacağı açıklanırken maaş müşterisi olması halinde bankanın hemen onay vereceği belirtildi.

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