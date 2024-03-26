Emekli maaşını Ziraat Bankası ATM'lerinden çekenler dikkat! Tek başvuruya 8000 TL ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere özel haber gelirken Kayseri'de açıklamalarda bulunurken emeklilere verilecek promosyon artırılacağı müjdesi verildi. 2017 yılında yürürlüğe giren emekli promosyonu ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum" ifadeleri kullanıldı.
Kamu bankalarından promosyon ödemeleri gündeme gelirken 8.000 TL ve 12 bin TL arasındaki rakamlar yer alırken banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaaşlarını aldıkları yerden ücretlerin ödemesi gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni promosyonlar için hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI
Erdoğan açıklaalarında prokolün kısa süre içerisinde yürürlüğe gireceğini belirtirken önümüzdeki günlerde hesaplarda yer alacağı bilgisi verildi. SGK protokolü yayınlanmasıyla beraber promosyon miktarlarının açıklanması bekleniyor.
10.000 TL alan emeklilere 8 bin TL
15 bin TL alanlara 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere özel haber gelirken Kayseri'de açıklamalarda bulunurken emeklilere verilecek promosyon artırılacağı müjdesi verildi. 2017 yılında yürürlüğe giren emekli promosyonu ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum" ifadeleri kullanıldı.
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