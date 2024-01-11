Emekli maaşlarına cumhurbaşkanı jesti yolda! 7500 TL maaşı olanlar yeni rakama şimdi baksın!

Cumhurbaşkanı, düşük maaş alan kişiler için refah payı zam açıklamasında bulundu. Bu açıklama nedir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Emekli maaşlarına cumhurbaşkanı jesti yolda! 7500 TL maaşı olanlar yeni rakama şimdi baksın!
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En düşük emekli maaş zammı için açıklamada bulunuldu. En düşük emekli maaşları için refah payı zammı ne kadar olacak? Tüm detaylar haberimizde.

DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA REFAH PAYI MÜJDESİ!

Cumhurbaşkanı, en az emekli maaş için refah payını açıkladı.maaş para

7500 TL olan en az emekli maaşı için zam açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı ise devreye girdi. Yaz aylarında asgari ücrete herhangi bir zam yapılmayacak. Tek zam yapılmış bulunmaktadır.

Memur, emekli zammı %49.25'tir.

SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı %37.57'dir.

7500 TL altında olan kök maaşlara bu oran yapılacaktır.

En az emekli maaşı 22.000 TL'den 32.861 TL'ye çıkarıldı. En az memur emekli maaşı ise 14.741 TL'ye yükselmiştir.

Uzman doktor 82.000 TL, polis 44.000 TL, öğretmen 38.000 TL, hemşire 40.000 TL maaş alacaktır.

%37.57 oranında zam gelecektir. Yarın veyahut cuma günü %49'a çıkacaktır. En az maaş ise 11.500 TL'ye yükselecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi beklenmektedir. En az emekli maaşın 11.500 TL'ye çıkması beklenmektedir. Refah pay zam açıklaması gelmesi yönünde beklentiler oluşmaktadır.

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