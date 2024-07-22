Emekli maaşlarına yapılacak zam farkları için ödemeler başlıyor!

SGK tarafından yapılan açıklamada, Temmuz 2024 dönemine ait maaş farklarının ödemesi için belirlenen tarih 26 Temmuz 2024 olarak açıklandı. Bu tarihte, emekli ve diğer aylık sahiplerinin hesaplarına yatan fark tutarları, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde hesaplanmış olacak.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-(c) maddesi kapsamında yer alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişiye, 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere maaş farkları ödenecek. Zam farkları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplara yatırılacak.