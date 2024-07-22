Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Emekli maaşlarına yapılacak zam farkları için ödemeler başlıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında olan emekliler, maluller, vazife malulleri, dul ve yetim aylığı alanların Temmuz 2024 dönemi zam farklarını açıklanan tarihte ödeyeceğini duyurdu. Ödemeler, 26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:53
Emekli maaşlarına yapılacak zam farkları için ödemeler başlıyor!

SGK tarafından yapılan açıklamada, Temmuz 2024 dönemine ait maaş farklarının ödemesi için belirlenen tarih 26 Temmuz 2024 olarak açıklandı. Bu tarihte, emekli ve diğer aylık sahiplerinin hesaplarına yatan fark tutarları, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde hesaplanmış olacak.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-(c) maddesi kapsamında yer alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişiye, 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere maaş farkları ödenecek. Zam farkları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplara yatırılacak.

İLGİLİ HABERLER

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Tatile çıkmadan önce BİM'deki indirime koşun! BİM 22-23-24-25 TEMMUZ indirimleri başladı

Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı