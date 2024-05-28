Bist 100
10.677,49 0%
DOLAR
32,24 0,02%
EURO
35,07 0%
ALTIN
2.431,03 -0,15%

Emekli memur kim başvurursa kapacak! 30.000 TL hemen hesabınıza yatacak

Emekli, asgari ücret alan, memur herkese müjde! 30.000 lira onaydan geçti! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 13:13
Emekli memur kim başvurursa kapacak! 30.000 TL hemen hesabınıza yatacak

Halkbank 30.000 TL ihtiyaç kredisi için onay aldı. Tüm emekliler, asgari ücretliler ve memurlar 31 Mayıs'a kadar ek yardımlardan yararlanacak. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

HALKBANK'TAN MÜJDE

Halkbank, milyonlarca emekli memur ve asgari ücretliye yeni kredi müjdesi verdi. 30.000 TL tutarında hızlı ihtiyaç kredisi paketi hazırlandı. Bankadan yapılan duyuruda, 18 yaş üstü, düzenli geliri olan herkesin kredi paketine başvurabileceği belirtildi. Halkbank'ın acil kredi paketleri kolaylıkla onaylanıp kısa sürede kullandırılıyor. Finansman sıkıntısı çeken ve acil nakit ihtiyacı olan herkes bu kampanyaya katılarak Halkbank'tan 36 aya varan düşük faizli finansman desteği alabiliyor. Kamu bankalarından Halkbank, milyonlarca emekli memura yönelik yeni asgari ücret destek paketini açıkladı. Halkbank, düşük faizli kredi desteği açıklayarak 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlayacağını duyurdu. Halkbank'ın yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru koşulları, aylık taksit planı ve son ödeme tarihi numaraları açıklandı. Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından Halkbank, düşük faizli yeni finansman paketlerini açıkladı. Hızlı ve kolay ihtiyaç kredisi kampanyası başlatan Halkbank, asgari ücretle çalışan tüm emekli memur müşterilerine anında onaylı kredi imkanı sunuyor. Halkbank'ın hızlı ihtiyaç kredisi kampanyasında limit 30.000 TL'dir. Üstelik en düşük faiz oranlı finansmanı 36 aya varan vadelerle sunuyoruz. 

Halkbank'tan Müjde

Başvurular Halkbank şubelerinden, mobil bankacılıktan veya internet bankacılığından yapılabilir. Halkbank'ın kullandırdığı 30.000 TL'lik ihtiyaç kredisi 36 ay vade ile en düşük faiz oranına sahip. 30 bin TL'lik kredinin faiz oranı ise yüzde 5,45 olarak belirlendi. Bu kredinin aylık taksit tutarı 2.323,12 TL olmakla birlikte toplam geri ödeme tutarı 83.632,32 TL'dir. Şu anda Halkbank'ın bu finansman paketi en uygun finansman paketi olarak öne çıkıyor. Hızlı Kredi kampanyasıyla öne çıkan Halkbank'ın yeni kredi paketlerine başvuru, şubeden veya dijital bankacılık hizmetimizden hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Başvurusu onaylananların ödemeleri aynı gün IBAN numarası üzerinden yapılacaktır. Halkbank tüm müşterilerini kampanyaya davet etti. Kampanya 31 Mayıs'a kadar geçerlidir. Fırsatı kaçırmak istemiyorsanız en geç 31 Mayıs'a kadar başvurunuzu yapın.

İLGİLİ HABERLER

Hesabınızda 125.000 TL olabilir! Bankanıza giderek hemen ödeme alabilirsiniz

Tüm kredilerde yeni dönem başladı! Artık eski şartlar geçerli değil

Temmuz zamları yine değişti! Emekliye yapılacak zam oranı tekrar hesaplanıyor

Yağmur Ege bölgesini sular altında bırakacak! Meteoroloji’den korkutan uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Elinde altını olanlar oh çekecek! Beklenen açıklama sonunda geldi

KPSS şartı aranmıyor! En az ön lisans mezunları için TÜBİTAK personel alımı başladı

Altın fiyatlarında son tren kaçıyor! Uzman isimler altının kaderini açıkladı

Emeklilere oh çektiren indirim kararı! O tarihten itibaren yüzde 15 indirim başlıyor

Emekli maaşıyla başvuran herkese 40.000 TL anında ödenecek! Bu fırsatı kaçıran bir daha bulamaz

Promosyon almayan emekliler hemen başvursun! 31.000 TL tek seferlik ödeniyor

Temmuz zamları yine değişti! Emekliye yapılacak zam oranı tekrar hesaplanıyor

Yağmur Ege bölgesini sular altında bırakacak! Meteoroloji’den korkutan uyarı geldi

Tüm kredilerde yeni dönem başladı! Artık eski şartlar geçerli değil

Hesabınızda 125.000 TL olabilir! Bankanıza giderek hemen ödeme alabilirsiniz

Halkbank’tan çalışana ek ödeme! 30.000 TL’ye kadar veriliyor

Emekli veya işsiz herkes bu ödemeye sahip olabilir! Halkbank gelir belgesi olmadan 15.000 TL dağıtıyor