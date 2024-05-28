Emekli memur kim başvurursa kapacak! 30.000 TL hemen hesabınıza yatacak

Halkbank 30.000 TL ihtiyaç kredisi için onay aldı. Tüm emekliler, asgari ücretliler ve memurlar 31 Mayıs'a kadar ek yardımlardan yararlanacak. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

HALKBANK'TAN MÜJDE

Halkbank, milyonlarca emekli memur ve asgari ücretliye yeni kredi müjdesi verdi. 30.000 TL tutarında hızlı ihtiyaç kredisi paketi hazırlandı. Bankadan yapılan duyuruda, 18 yaş üstü, düzenli geliri olan herkesin kredi paketine başvurabileceği belirtildi. Halkbank'ın acil kredi paketleri kolaylıkla onaylanıp kısa sürede kullandırılıyor. Finansman sıkıntısı çeken ve acil nakit ihtiyacı olan herkes bu kampanyaya katılarak Halkbank'tan 36 aya varan düşük faizli finansman desteği alabiliyor. Kamu bankalarından Halkbank, milyonlarca emekli memura yönelik yeni asgari ücret destek paketini açıkladı. Halkbank, düşük faizli kredi desteği açıklayarak 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlayacağını duyurdu. Halkbank'ın yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru koşulları, aylık taksit planı ve son ödeme tarihi numaraları açıklandı. Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından Halkbank, düşük faizli yeni finansman paketlerini açıkladı. Hızlı ve kolay ihtiyaç kredisi kampanyası başlatan Halkbank, asgari ücretle çalışan tüm emekli memur müşterilerine anında onaylı kredi imkanı sunuyor. Halkbank'ın hızlı ihtiyaç kredisi kampanyasında limit 30.000 TL'dir. Üstelik en düşük faiz oranlı finansmanı 36 aya varan vadelerle sunuyoruz.





Başvurular Halkbank şubelerinden, mobil bankacılıktan veya internet bankacılığından yapılabilir. Halkbank'ın kullandırdığı 30.000 TL'lik ihtiyaç kredisi 36 ay vade ile en düşük faiz oranına sahip. 30 bin TL'lik kredinin faiz oranı ise yüzde 5,45 olarak belirlendi. Bu kredinin aylık taksit tutarı 2.323,12 TL olmakla birlikte toplam geri ödeme tutarı 83.632,32 TL'dir. Şu anda Halkbank'ın bu finansman paketi en uygun finansman paketi olarak öne çıkıyor. Hızlı Kredi kampanyasıyla öne çıkan Halkbank'ın yeni kredi paketlerine başvuru, şubeden veya dijital bankacılık hizmetimizden hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Başvurusu onaylananların ödemeleri aynı gün IBAN numarası üzerinden yapılacaktır. Halkbank tüm müşterilerini kampanyaya davet etti. Kampanya 31 Mayıs'a kadar geçerlidir. Fırsatı kaçırmak istemiyorsanız en geç 31 Mayıs'a kadar başvurunuzu yapın.