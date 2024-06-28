Emekli zammında iki flaş detay! Rakamları duyan temmuzu iple çekecek

Emekli maaşlarında iki farklı formül! Zam oranları netleşiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI

Temmuz ayında yapılacak zamlar milyonlarca emekli tarafından merakla bekleniyor. Maaş oranları için gereken son enflasyon verisi de 3 Temmuz tarihinde açıklanacak. Maaşlara ise iki farklı yöntemle zam yapılacağı konuşuluyor. TÜİK verilerine göre senenin ilk 5 aylık enflasyon oranları yüzde 22.72 olarak belirlendi. Merkez Bankası ise Haziran ayında aylık olarak yüzde 2.52 enflasyon bekliyor. Bu kapsamda 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ Kur emeklisine yüzde 25.81 oranında zam yapılması beklenirken Finansal Kurumlar Birliği de tahminlerini açıkladı. FKB anketine göre Haziran ayı enflasyon beklentileri yüzde 3.17 olurken eğer tahmin gerçekleşirse maaşlara yüzde 26.61 oranında zam yapılacak. İlk 6 aylık enflasyon verisi yüzde 25.81 oranında gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da yüzde 20'yi geçmiş olacak. 6 ay içinde toplamda yüzde 9.4 oranında enflasyon farkı oluştu. Temmuz ayı zamlarında bu oranın yüzde 20.34 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Eğer enflasyon oranları yüzde 26.61 olarak gerçekleşirse memur ve memur emeklisi yüzde 21.11 oranında zam alacak. SSK ve Bağ Kur emeklisinin kök maaşına ilk 6 aylık verilere göre zam, memur ve memur emeklisine yüzde 10 zam ve enflasyon farkı ve emekliye refah payı, taban maaş düzenlemesi ve seyyanen zam da konuşuluyor. Yapılacak zamlar 3 Temmuz tarihinde netleşecek. Memurlar 15 Temmuz tarihinde zamlı maaş alırken 14 günlük zam farkı da hesaplarda olacak. SSK emeklisi 17-26 Temmuz tarihinde, Bağ Kur emeklisi ise 25-28 Temmuz tarihinde zamlı maaşlarını alacak. Memur emeklisi maaşları ise 1-5 Temmuz tarihinde zamsız şekilde hesaplara yatarken zam oranları ay içinde hesaplara aktarılacak. Konuşulan tahminlere göre belirlenecek zam oranları şu şekilde olacak;





FORMÜL 1

- Haziran ayı TÜFE tahmini: % 2.52

- İlk 6 aylık TÜFE: % 25.81

- SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 25.81

- Memurlar ve emeklileri TÜFE farkı: % 9.40

- Memurlar ve emeklileri zam oranı: % 20.34

- En düşük memur maaşı: 39.544,17 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 17.739,93 TL

FORMÜL 2

- Haziran ayı TÜFE tahmini: % 3.17

- İlk 6 aylık TÜFE: % 26.61

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 26.61

- Memurlar ve emeklileri enflasyon farkı: % 9.57

- Memurlar ve emeklileri zam oranı: % 21.11

- En düşük memur maaşı: 39.797,19 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 17.853,44 TL