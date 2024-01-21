Emekli zammında sevindiren gelişme: Onlar da yararlanacak

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi ile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ek zam yapılması kararlaştırıldı. En düşük emekli aylığı 10.000 TL'ye yükseltilecek ve emeklilere 5 puan ek zam uygulanacak. Bu teklif, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak. Hem mevcut emekliler hem de 2024 yılında emekli olacaklar, bu düzenlemeden faydalanacak.

Ek zam kararı doğrultusunda, ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5 puan ek zam yapılacak. Böylece yüzde 37,57 olan zam oranı yüzde 42,57'ye yükselecek ve en düşük emekli aylığı 7.500 TL'den 10.000 TL'ye çıkartılacak. Kanun teklifi, Perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alındı ve gelecek hafta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşacak. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra emeklilerin hesaplarına ek zamdan kaynaklı farklar yatırılacak.





Kanun teklifine göre, 2024 yılından önce bağlanmış aylıklar ile 2024 yılında bağlanacak tüm malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına ek zam yansıtılacak. Bu düzenlemeden, kanun yürürlüğe girmeden önce veya sonrasında emeklilik dilekçesi veren herkes yararlanacak. Ayrıca, SSK ve BAĞ-KUR kapsamında dul ve yetim aylığı alanlar da ek zamdan eşit şekilde faydalanacaklar.





Engelli emeklilerin yaş şartı aranmadan vergi indiriminden yararlandığı dikkate alındığında, prim ödeme gün sayısının emekli aylıklarını belirlemede kritik bir faktör olduğu görülüyor. Vergi indiriminden yararlanan emeklilerin aylıkları, ek zama tabi olarak normal emeklilere göre daha düşük bağlanıyor. Ancak, ek zam konusunda bu farklılık ortadan kalkacak.

Emekli olmayanlar için e-Devlet üzerinden görülebilen emekli aylığı tutarları, yeni düzenlemeyle birlikte yüzde 42,57'lik zam oranına göre güncellenecek. Bu sayede, emeklilik başvurusu yapacak olanlar da düşük emekli aylığından daha yüksek maaş alma avantajına sahip olacaklar.