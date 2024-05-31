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Emekliler bu yaz bedava tatile gidecek! Cumhurbaşkanı dev kıyağını yaptı

Milyonlarca emekli için bu yıl da KYK yurtları açılacak! Emeklilere 7 gece kadar bedava tatil imkanı sunacak olan KYK yurtlarında rezervasyonlar ne zaman alınacak? İşte emekliye tatil yaptıracak olan KYK yurtlarının detayları ve başvurular...

Yayın Tarihi: 31.05.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 07:08
Emekliler bu yaz bedava tatile gidecek! Cumhurbaşkanı dev kıyağını yaptı

Milyonlarca emekliye bedava tatil müjdesi geldi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjde kapsamında emeklilerin yaz boyunca tamı tamına 2 ay bedava tatil yapabileceği müjdelendi! Gelen son dakika haberleri ile duyurulan yaz müjdesinin detayları ise bir hayli merak edildi. 

Emeklilere geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 2 aylık bedava tatil imkanı duyurulurken, müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat etti. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da açıklama yaparak müjdeyi duyururken, detayları merak edildi. Peki, emekliler yazın nasıl 1 ay bedava tatil yapacaklar? Şartlar neler? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte merak edilen tüm detaylar… 

Emekliye 2 ay bedava tatil imkanı! 

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, müjdeli bir açıklama yaptı. Emeklilerin bu yaz da 2 ay boyunda Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalabilecekleri duyuruldu. Akdeniz ve Ege’deki yurtların da tercih edilebileceği aktarılırken, emeklilerin bedava nasıl tatil yapabileceği de açıklandı. 

emekli kek

Emekliler hangi tarihlerde bedava tatil yapabilecek? 

KYK yurtlarında 2 ay boyunca bedava kalabilecek olan emekliler için tarihler belirlendi. 15 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında emekliler, 7 güne kadar ücretsiz kalabilecekler. Yani 2 aylık süreçte emeklilere 1 hafta bedava tatil hakkı tanınıyor olacak. Söz konusu tatile açılacak olan yurtların ise Antalya, Aydın, Balıkesir, Muğla ve İzmir’de olması bekleniyor. 

Başvurular ne zaman başlıyor? 

Emeklilere 7 gece kalabilecekleri ücretsiz KYK yutlarının ne zaman kullanıma açılacağı açıklandı. 15 Temmuz ile 15 Ağustos tarihlerinde emeklilere açık olacak olan KYK yurtlarına başvurular ise henüz başlamadı. Başvurulara dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama gelmesi beklenirken, Haziran ayında rezervasyonların alınması bekleniyor. 

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