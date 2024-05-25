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Emekliler sonunda voliyi vurdu! İndirim, zam, nakit destek birden geliyor!

Emekli destekleri son hızıyla devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.05.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 08:04
Emekliler sonunda voliyi vurdu! İndirim, zam, nakit destek birden geliyor!

Emeklilerin yüzü bu sefer gülecek! Destekler yükseldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ DESTEKLERİ ARTIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşı gibi destek ödemeleri yapmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan son açıklamalara göre 6 aylık enflasyon verileri açıklandıktan sonra maaşlara refah payı eklemesi de yapılacak. Temmuz ayında emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon verileri oranında zam yapılacak. Ülkede toplam 15 milyondan fazla vatandaş emekli, malullük ve ölüm maaşı ve dul ve yetim maaşı ödemesi alıyor. 

emekli destekleri yükseliyor

Güncel olarak açıklanan verilere göre Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 15.5 oranında zam yapılması kesinleşmiş oldu. Tahminlere göre 6 aylık enflasyon verilerinin yüzde 25 seviyesinde olması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemeleri de maaş zamlarına göre artış gösterecek. 6 aylık enflasyon oranlarına göre 65 yaş maaşının 5 bin 200 TL'ye yükselmesi tahmin ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan son açıklamalara göre destek paketi içinde birçok fırsat emeklilere sunulacak. Paket içinde Tarım Kredi Market başta gıda indirimleri, giyim mağazalarında indirim kartı, THY uçaklarında indirim, YHT biletlerinde indirim, kamu restoran ve kafelerinde indirim uygulanması bekleniyor. 

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