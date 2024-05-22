Emeklilere 1 ay tamamen ücretsiz olacak! Bakanlık'tan oh çektiren haber geldi

Ülkemizde yaşayan milyonları aşkın emekli zam beklerken indirim haberi geldi. Emekliler için birçok alanda indirimler yapıldığı gibi sosyal aktivite hizmetlerinin de artırıldığı açıklandı. Detaylar haberimizde…







BAKAN IŞIKHAN DUYURDU! EMEKLİLER ÜCRETSİZ OLARAK FAYDALANACAK

Bakan Işıkhan emeklilere yönelik yeni sosyal imkanları duyurdu. Işıkhan, KYK yurdunun yaz aylarında 1 ay boyunca emeklilere ücretsiz olacağını söyledi. Öte yandan emeklilerin tüm illerde memur gibi toplu konutlarda yüzde 15, TCDD'nin kendisinde ise yüzde 10 indirimden yararlanacağı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da düzenlenen Sosyal Güvenlik Haftası toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bu yılı “Emekliler Yılı” ilan ettiklerini hatırlatan Işıkhan, emeklilere her yönüyle refah içinde bir yaşam dilediklerini söyledi. Emeklilere yönelik yeni hizmetlerin hayata geçirilmesi için desteklerden pek çok paydaşın yararlandığını belirten Işıkhan, konuşmasına şöyle devam etti:

KONAKLAMA MÜJDESİ

Paydaşlarla yaptığımız görüşmelerde ortaya çıkan desteğin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaz aylarında Vakıf ve Yurt bünyesinde bulunan yurtlar emeklilerimize bir ay süreyle ücretsiz olarak verilecektir. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımızca tüm emeklilere ücretsiz tesislerin açılması kararı alındı.

Emeklilerimiz de tıpkı memurlar gibi tüm illerdeki kamu emekli maaşı, öğretmen lojmanı, sosyal tesis ve pansiyonlardan yüzde 15 indirimli yararlanabilecek. Sendikalarımıza ait pansiyon ve sosyal tesislerde emeklilere özel indirimler uygulanmaktadır.

EMEKLİLERİ RAHATLATACAK DİĞER HAMLELER

PTTcell tarafından emeklilere özel emeklilik paketi oluşturuldu. PTT Kargo emeklilere özel indirimler sunuyor. TCDD, yıl boyunca emeklilere büyük trenlerde yüzde 10 indirim sunuyor. YÖK ile iş birliğimiz kapsamında nesiller arası dayanışmayı ve aktif yaşlanmayı esas alan bir Üçüncü Çağ Üniversitesi geliştiriyoruz. Ayrıca yerel ve ulusal ödeme sistemlerimiz Troy ile bankalarla imzaladığımız protokol çerçevesinde dünya genelindeki giyim mağazalarında emeklilik kartı ile fatura ödemelerinde belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak.