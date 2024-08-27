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UAEA Başkanı Grossi: Kursk Bölgesinde Nükleer Olay Tehdidi

UAEA Başkanı Rafael Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali çevresindeki askeri faaliyetlerin tehlikesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 16:13
UAEA Başkanı Grossi: Kursk Bölgesinde Nükleer Olay Tehdidi

UAEA Başkanı Grossi'nin Uyarıları

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) etrafındaki askeri faaliyetlerin endişe yarattığını ifade etti.

Kursk'taki Durum

Grossi, yaptığı açıklamada, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı," dedi. Rusya'daki incelemelerinin ardından yerel basınla paylaşılan bilgilerde, santralin şu anda normale oldukça yakın bir durumday olduğu vurgulandı.

Reaktör Güvenliği

Reaktörün muafaza ekipmanına sahip olmadığını belirten Grossi, "Muhafaza ekipmanının yokluğu, reaktörün topçu veya insansız hava aracı (İHA) saldırıları karşısında oldukça savunmasız olduğu anlamına geliyor," şeklinde konuştu.

İHA Saldırıları ve Tehlikeler

Grossi, santrale yönelik İHA saldırıları hakkında bilgi aldığını ve bu saldırıların izlerini yerinde gördüğünü kaydetti. Kursk'taki çatışmalar nedeniyle burada bulunma gerekliliğinin altını çizen UA EA Başkanı, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı," dedi.

Görüşmeler ve İşbirliği

Rus yetkililerle durumu değerlendirmek üzere istişarelerde bulunacağını belirten Grossi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yakında bir görüşme gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

Çatışmaların Arka Planı

Rus toprağı olan Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırıların ardından şiddetli çatışmalar yaşanmaktadır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Kursk NGS'ye saldırı girişiminin olduğunu belirtmişti.

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