Emeklilere bir zam sürprizi daha! Rakamı duyan emeklinin aklı başından gidecek

Emeklilere müjdeli haber! Emekli maaşlarına yapılan ikinci ek zamla birlikte, banka promosyonları da artış gösterdi. Emekliler, en yüksek promosyon veren bankaları araştırarak avantajlı seçenekleri değerlendirmeye başladı. Başvuran emekliler, taban aylık zammı ile 15 bin TL'ye kadar ödeme alabilecek. Banka promosyonları, emekli vatandaşlar arasında büyük ilgi görüyor, zira bankalar, emekli aylıklarını kendi bünyelerine taşıyan müşterilere çeşitli avantajlar sunuyor. İşte detaylar...





EMEKLİLER İÇİN SEVİNDİREN GELİŞME EK ZAM

Emeklilere sağlanan 2. ek zam, banka promosyonlarını da olumlu yönde etkiledi. Bu durum, emeklilerin hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğunu araştırmalarına neden oldu. Başvuran emekliler, 15 bin TL'ye kadar taban aylık zammıyla maddi kazanç elde edebilme fırsatına sahiptir.





Emeklilerin ilgisini çeken en yüksek promosyon veren bankalar arasında yer almak, bankalar arasında rekabeti artırmış durumda. Bankaların emekli vatandaşlara sunduğu promosyonlar, emeklilerin maaşlarını kendi şubelerine taşıma konusunda bir teşvik olarak görülüyor. Bu durum, emekliler için ek maddi avantaj sağlamakla birlikte, bankalar arasında müşteri çekme yarışını da tetikliyor.

Sonuç olarak, emeklilere yapılan ikinci ek zamın etkisiyle banka promosyonları artış gösterdi. Emekliler, en yüksek promosyonları sunan bankaları araştırarak maddi avantaj elde etme yolunda adımlar atmaktadır. Bankalar arasındaki rekabet, emeklilere daha fazla seçenek ve kazanç imkanı sunarken, emekli vatandaşlar da bu avantajları değerlendirmek için harekete geçmiş durumda.

Türkiye Finans, emeklilere yönelik cazip bir kampanya ile dikkat çekiyor. 9 Aralık 2023 ile 31 Ocak 2024 tarihleri arasında emeklilerin maaşlarını Türkiye Finans'a taşımaları durumunda, 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve ödül fırsatı sunulmaktadır.

Kampanya, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerini kapsamaktadır. Bu emekliler, 36 ay boyunca maaşlarını Türkiye Finans üzerinden almak isteyenlerdir. Promosyon talebinde bulunan müşterilere şu şekilde ödüller verilecektir:

3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar,

3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar,

7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar nakit promosyon ve ödül imkanı sağlanacaktır.

ING Bank ise SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik bir promosyon sunmaktadır. Maaşlarını ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına ek olarak koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanma şansına sahiptirler. Ayrıca, otomatik fatura talimatına ek olarak 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyon alarak toplamda 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilirler.

Kampanyadan yararlanacak emekliler arasında yeni emekliler ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile emekli olanlar da bulunmaktadır. Bu kapsamda, belirli aylık gelir aralıklarına göre farklı nakit promosyon ödemeleri sunulmaktadır. Örneğin, 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.

Toplamda 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunan bu kampanyalar, emekliler arasında ilgi görmekte ve maaşlarını taşımak isteyenlere çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Kampanyalar, emeklilere maddi destek sunmanın yanı sıra, Türkiye Finans ve ING Bank gibi finans kuruluşları için müşteri çekme stratejisinin bir parçası olarak da değerlendirilebilir.

Yapı Kredi ve QNB Finansbank, emeklilere özel cazip promosyon kampanyaları sunarak müşteri çekmeyi hedefliyorlar. İki bankanın kampanyaları şu şekildedir:

Yapı Kredi, 1 Eylül 2023 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere özel bir nakit promosyon kampanyası düzenlemektedir. Bu kampanya kapsamında, promosyon taahhütnamesi imzalayan müşterilere bir aylık net gelirine bağlı olarak nakit promosyon ödemeleri yapılacaktır. Örneğin, bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 TL - 7.499 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500 TL - 9.999 TL arasında olanlara 6.750 TL, ve 10.000 TL ve üzerinde olanlara 7.500 TL nakit promosyon ödemesi gerçekleştirilecektir.

QNB Finansbank ise emeklilere yönelik geniş kapsamlı bir kampanya sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında, müşterilere hem nakit promosyon hem de ek avantajlar sunulmaktadır. Emekliler, ortalama aylık maaş tutarına bağlı olarak farklı promosyon tutarlarına hak kazanacaklardır. Örneğin, 0-3.499 TL aralığındaki aylık maaş alan emeklilere 4.800 TL, 3.500-7.499 TL aralığındakilere 5.600 TL, 7.500-9.999 TL aralığındakilere 7.200 TL, ve 10.000 TL ve üzerindekilerine 8.000 TL nakit promosyon ödemesi sağlanacaktır. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartından yılda 1.200 TL'ye kadar indirim avantajı da sunulmaktadır. Bu şekilde, toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü müşterilere sunulacaktır.

Her iki bankanın da sunduğu bu özel kampanyalar, emeklilere maddi avantajlar sunmanın yanı sıra müşteri çekme stratejilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Emekliler, bu kampanyalar aracılığıyla hem nakit promosyonlardan yararlanacaklar hem de ek avantajlar elde ederek banka tercihlerini bu doğrultuda belirleyebileceklerdir.