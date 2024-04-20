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Emeklilere müjde geldi! Cumhurbaşkanı ek ödeme sürpriziyle coşturdu

Emeklilere müjde niteliğinde haber geldi. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.04.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 10:52
Emeklilere müjde geldi! Cumhurbaşkanı ek ödeme sürpriziyle coşturdu

Ocak ayında emekli maaşlarına gelen zamların haricinde Cumhurbaşkanı tarafından emeklilere ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Ziraat Bankası tarafından sunulan imkanlar sayesinde siz de ek gelir elde edebileceksiniz. 

Yapılan son dakika açıklaması kapsamında Ziraat Bankası tarafından ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklama kapsamında emekli maaşı alan müşterilere ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Yapılacak ek ödemeyle beraber 12.000 TL ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Özellikle emekli olan vatandaşlar Ziraat Bankasına giderek başvuru yaptığında ek ödemeden faydalanabilecek. 

Emeklilere Ek Ödeme İmkanı! 

Emeklilere bazı bankalar tarafından ek ödeme verildiği haberi bir süredir gündeme gelmektedir. Ek ödeme veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer almaktadır. Ziraat Bankası müşterilerine emekli promosyon imkanı sunuyor. Emeklilerin geçim sıkıntısını azaltacağı, daha iyi bir yaşam standardı sağlayacağı düşüncesi ile bankaya başvuru yapabilecek. Emekli promosyonu bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası ayrıca kredi sunmaktadır.

Emekli 

Emekli promosyonundan bu kadar faydalanamayan kişiler için 12.000 TL kredide sunulmaktadır. Emeklilerin acil nakit ihtiyacını karşılaması için sunulan bu kredi imkanıyla siz de ani nakit ihtiyacınızı giderebileceksiniz. Ziraat Bankası tarafından sunulan bu imkanlardan faydalanmak çok kolay! 

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