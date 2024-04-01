Emeklilere müjde: İkramiye ödemeleri yarın başlayacak

Bu yıl yüzde 50’lik bir artışla 2 bin TL’den 3 bin TL’ye çıkarılan bayram ikramiyeleri ödemeleri, yarında itibaren emekli vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Yaklaşık 16 milyon emeklinin, bu ödemelerden faydalanması bekleniyor.

Ödemeler maaş gününe göre yapılacak

Emekliler için verilecek olan bayram ikramiyesi ödemeleri, emeklilerin maaş gününe göre yapılacak. Buna göre, maaş günü ayın 17’si ve 18’i olan SSK emeklileri için ikramiyeler 2 Nisan’da hesaplara yatacak. Maaş günü ayın 19’u, 20’si, 21’i ve 22’si olanlar ise 3 Nisan’da ikramiyelerini alabilecek. Maaş günü ayın 23’ü, 24’ü, 25’i ve 26’sı olan emekli vatandaşlar ise ikramiyeleri 4 Nisan’da alacak. Bağ-Kurluların ise ikramiye ödemeleri 5 Nisan’da hesaplara yatırılacak.

Emekli Sandığı’ndan emekli olan vatandaşların ikramiye ödemeleri ise şu şekilde yapılacak: Ayın 1’i ve 2’sinde maaş alanlar, 2 Nisan’da ikramiye ödemesi alırken, ayın 3’ü, 4’ü ve 5’inde maaş alanlar, ikramiyelerini 3 ve 5 Nisan’da alabilecekler.