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Emeklilere özel kredi kampanyası başladı! 20.000 TL anında cebinizde

Emeklilere güzel haber! 20 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.06.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 07:44
Emeklilere özel kredi kampanyası başladı! 20.000 TL anında cebinizde

Emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarına son! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 20 BİN TL ÖDEME

Emekli vatandaşlar maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Garanti Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre emekli müşterilerine özel kredi ödemesi yapılacak. Banka emekli müşterilerine uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme planları sunacak. Aynı zamanda başvuruların hızlı şekilde yapılabilmesi de emeklilerin cebini rahatlatacak. 

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Emekli vatandaşlar kredi başvurusunu borçları için, sağlık masrafları için, ev yenilemek için, seyahat planları için gibi birçok ihtiyaçlarını karşılamak için çekebilecek. Garanti Bankası Emekli Kredisi sayesinde emekli vatandaşlar maddi ihtiyaçlarını kolay şekilde karşılayabilecekler. Emekli vatandaşlar Garanti Bankası Emekli Kredisi'nden faydalanmak için bankanın online kanalları aracılığıyla kolaylıkla başvuru yapabilecek. Başvurular kısa süre içinde değerlendirilecek ve başvurusu onaylanan emekli vatandaşlar ödemelerini anında hesaplarından çekebilecek. Banka emekli müşterilerine en fazla 20 bin TL ödeme yapacak. 

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