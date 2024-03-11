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Emeklilere tek seferlik 8670 TL destek ödemesi! 11-12-13 Mart tarihlerine dikkat

Milyonlarca emeklilere tek seferlik 8670 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. 10-12-14 Mart tarihlerinde ödemeler hesaplarda yerini alacak. Nakit avans fırsatı, emeklilerimizin finansal yükünü hafifletmeye dair önemli adımlar atılırken başvuru süreci ve tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 22:48
Emeklilere tek seferlik 8670 TL destek ödemesi! 11-12-13 Mart tarihlerine dikkat

Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından gelen son dakika açıklamasıyla beraber özel kampanya duyuruları ilgi çekti. 8.677 TL nakit avans imkanı için ekonomik dalgalanmalardan emeklilerin en az şekilde etkilenmesi amaçlanıyor.

EMEKLİLERE NAKİT AVANS BAŞVURUSU
Başvuru işlemleri basit ve hızlı şekilde tamamlanırken Ziraat Bankası ya da Halkbank üzerinden resmi internet sayfasından şubelere gitmeye gerek kalmadan başvuru gerçekleşir. TC kimlik numarası, emekli maaşını aldıktan sınra banka bilgileri ve iletişim bilgileri tamamlanır.
emeklilere nakit avans
IBAN aracılığıyla yapılacak olan ödemeler ekonomik sıkıntı çeken ya da acil nakit ihtiyacı olan emeklilere kolaylık sağlanıyor. Ziraat Bankası ve Halkbank nakit avans kampanyası gereğiyle 8.677 TL ödeme gerçekleşirken emekliler bu nakit avansı istedikleri gibi tercih edebilir.

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