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Emeklilerin bundan haberi yok! Bunu yapmayanlar tek kuruş promosyon ödenmeyecek

Emekli vatandaşlara önemli uyarı! Bu hatayı yapmayın! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.04.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 18:21
Emeklilerin bundan haberi yok! Bunu yapmayanlar tek kuruş promosyon ödenmeyecek

Bu adımı atlayan emekliler promosyon ödemelerinden faydalanamayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU HATAYI YAPANA PROMOSYON YOK

Emekli vatandaşlar maddi ihtiyaçlarını bir nebze de olsa rahat karşılayabilmek için bankaların güncel promosyon tutarlarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalara göre kamu bankalarında asgari promosyon tutarları 8 bin TL ile 12 bin TL aralığına yükseltilmişti. Zam sonrasında özel bankaların promosyon tutarları da arttı. Emekli vatandaşların promosyon tutarlarından faydalanabilmek için emekli maaşlarını talep ettikleri bankaya taşımaları ve üç sene bankada kalma taahhüdü vermeleri gerekiyor, aksi halde promosyon ödemesi yapılmıyor. Güncel promosyon tekliflerinden faydalanabilmek için 30 Nisan tarihine kadar maaş taşıma işlemlerinin yapılması gerekiyor. Güncel olarak bankaların promosyon tutarları şu şekilde;

bunu yapana promosyon yok

-Akbank emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerinden 10 bin TL'ye kadar maaş alanlara 6 bin 250 TL, 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üstü maaş alanlara 15 bin TL ve kredi kartı harcamalarına 2 bin 500 TL chip-para ödemesi yapıyor.

-QNB Finansbank maaşını bankaya taşıyan müşterilerinden 10 bin TL'ye kadar maaş alanlara 6 bin 250 TL, 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üstü maaş alanlara 15 bin TL promosyon ödemesi yapıyor.

-Türkiye Finans emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerinden 10 bin TL'ye kadar maaş alanlara 5 bin TL, 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında maaş alanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üstü maaş alanlara 12 bin TL ödeme yapıyor. Aynı zamanda bankaya getirilen her emekli yakın için 250 TL ek ödeme yapılıyor.

-Fibabanka maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerinden 10 bin TL'ye kadar maaş alanlara 5 bin TL, 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında maaş alanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üstü maaş alanlara 12 bin TL ödeme yapıyor.

-Yapı Kredi Bankası 30 Nisan tarihine kadar maaşını bankaya taşıyan müşterilerinden 10 bin TL'ye kadar maaş alanlara 6 bin 250 TL, 10 bin TL ve 15 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üstü maaş alanlara 15 bin TL ödeme yapıyor. Aynı zamanda ek ödül taahhütnamesiyle 2 ay içinde iki yeni otomatik fatura talimatına 1000 TL ek ödeme yapılıyor.

-ING Bank emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit ödeme ve otomatik fatura talimatlarına 3 bin TL'ye kadar ek ödeme yapıyor.

-Garanti BBVA emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerinden 10 bin TL'ye kadar maaş alanlara 6 bin 250 TL, 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üstünde maaş alanlara 15 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. 

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