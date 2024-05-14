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Emeklilerin cüzdanı rahatlayacak! Ayda artık 32 TL ödeyecekler

Emeklilere güzel haber! Aylık 32 TL ödemeniz yeterli olacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 21:08
Emeklilerin cüzdanı rahatlayacak! Ayda artık 32 TL ödeyecekler

Emekli vatandaşlara özel yeni bir kampanya başladı! Aylık sadece 32 TL! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE ÖZEL KAMPANYA

Emekli vatandaşların ekonomik durumlarının bir nebze de olsa düzeltilmesi için yeni bir kampanya başlatıldı. Türk Telekom Emekli 500 tarifesiyle emekli müşterilerine her yöne 500 dakika, aynı operatörle sınırsız görüşme ve 1 GB internet paketi sunacak. 

türk telekom emekli kampanyası

Kampanyadan müşteri bir kereye mahsus 30.60 TL kayıt ücreti ödeyerek faydalanabilecek. Bahsi geçen tutar müşterinin faturasına yansıtılacak. Ek paketlerden faydalanmak isteyen müşteriler *120# numarasını arayarak seçenekleri görüntüleyebilecek. Kampanyadan 50 yaş ve üstü olan müşteriler 12 fatura dönemi için taahhüt vererek faydalanabilecekler. 

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