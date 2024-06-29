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Emeklilerin gözü faltaşı gibi açılacak! 42.193 TL ödeme yapılması kesinleşti

16 milyondan fazla emekli, Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranını merakla bekliyor. Memurlar ve emekliler için Temmuz ayında planlanan zam ile ilgili sorular artarken, kıdem tazminatı tavan fiyatının değişip değişmeyeceği konusu da gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 16:57
Emeklilerin gözü faltaşı gibi açılacak! 42.193 TL ödeme yapılması kesinleşti

Türkiye'de memur ve emeklilere Temmuz ayında, 6 aylık enflasyon oranına bağlı olarak yeni bir zam yapılması öngörülüyor. TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı enflasyon verilerinin ardından zam oranları da belirginleşecek. Refah payı oranının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI

EMEKLİLER 3 TEMMUZ'U BEKLİYOR

Memur maaşlarıyla birlikte emekli vatandaşların ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan kişilerin ücretlerinde de artış olacak. Enflasyon verilerinin 3 Temmuz saat 10.00'da açıklanması planlanırken, bu tarihin yaklaşmasıyla heyecan artıyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre, Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 2.25 olacağı öngörülüyor. Uzmanlar, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı emeklilere yapılacak zam oranını netleştirmeye başladı.

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25.81'e çıkması, enflasyon farkının ise yüzde 6.40 olması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARI

KIDEM TAZMİNATI TAVANINDA GÜNCELLEME

Ocak ve Haziran aylarında emekli vatandaşlar için kıdem tazminatı tavanının 35 bin 58 lira olarak uygulanması beklenirken, enflasyon oranının açıklanmasıyla bu tutarın 42 bin 193 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işten ayrıldığı tarihteki en son brüt maaşı dikkate alınıyor. İşçiye, çalıştığı her yıl için bir aylık brüt maaşı tutarında ödeme yapılıyor ve bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.

 

 

 

 

 

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