Emeklilerin istediği oldu! Devletten emekliye 7000 TL cep harçlığı

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı, Kazım Ergün en düşük emekli maaşına yapılan zam miktarını eleştirdi. Yaptığı eleştirilerde Ergün, emeklilerin maaşına aslında 7 bin liralık harçlık eklendiğini kaydetti. Maaşı 5 bin 500 olan emeklilere hitaben konuşan Ergün, emeklinin harçlık değil hakkını istediğini dile getirdi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli maaşına yapılan 2 bin 500 TL'lik zamma tepki gösterdi. Ergün, emeklilerin hakkını talep ettiklerini vurgulayarak, "Hazine, emeklilere 7 bin TL harçlık verecek" dedi. İşte detaylar...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Ancak bu artış, emekliler arasında beklenen memnuniyeti sağlamadı. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, bu zam ile ilgili açıklamalarda bulunarak tepkilerini dile getirdi.





"Emekli harçlık değil, hakkını istiyor"

Kazım Ergün, emekli maaşlarının Hazine yardımının altında kalmasının büyük bir ayıp olduğunu belirterek, "Emekli harçlık istemiyor, hakkını istiyor" dedi. Ergün, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasının, emeklilerin beklentilerini karşılamadığını ifade etti. Artan hayat pahalılığı ve enflasyona dikkat çeken Ergün, zammın yetersiz olduğunu vurguladı.

En düşük kök maaşın şu anda 5 bin 500 lira seviyesinde olduğuna dikkat çeken Ergün, Hazine’nin emekliye 7 bin liralık harçlıkla kök aylığı aşan en düşük emekli maaşının ödeneceğini ifade etti.

Hem Anayasa hem de insan haklarına aykırı

Kazım Ergün, yapılan zamların Anayasa'ya, insan haklarına ve sosyal güvenliğin temel ilkesi olan ‘nimet-külfet’ dengesine aykırı olduğunu söyledi. Yasa teklifinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Ergün, tüm emeklilerin büyümeden pay alacağı bir düzenleme uygulanması gerektiğini vurguladı.