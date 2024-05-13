Emeklilerin o borçları silinecek! e-Devlet'ten mutlaka kontrol edin

Torba yasa tasarısının meclis gündemine gelmesiyle, milyonlarca emekli bu yasanın içindeki bir hükme büyük bir ilgi gösteriyor. Söz konusu hüküm, emeklilerin bazı borçlarının affedilerek silinmesini öngörüyor.

Sağlık borçlarından dolayı hastane ziyaretlerini erteleyen sigortalılar ve emekliler için sevindirici bir haber var. Meclis, torba yasa kapsamında getirdiği yeni bir düzenleme ile, sağlık borcu olan kişilere bir yıl süreyle ücretsiz sağlık hizmeti sağlamayı öneriyor.





İşsizlik sebebiyle sigorta prim ödemelerinde aksaklık yaşayan vatandaşlar, Meclis’in gündemine taşınan ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını silmeyi amaçlayan bu yeni düzenlemeye umutla bakmaktadırlar. Torba yasa taslağında yer alan 80 maddeden biri olan ve GSS borçlarını kapsayan 54. madde, büyük bir öneme sahip.



1 Ocak 2014 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar için müjdeli bir haber var. Torba yasa tasarısına eklenen yeni bir düzenleme ile, bu tarihten önceki borçlar ve bunların gecikme faizleri tamamen affedilecek.





GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Vatandaşlar, SGK veya Bağ-Kur kapsamındaki sigorta primlerini ödeyemedikleri zamanlarda, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek adına aylık GSS primleri ödemekle yükümlü oluyorlar.

GSS PRİM BORÇLARININ TAHSİLİ

SGK, ödenmeyen GSS prim borçlarını vatandaşlardan icra takibi yoluyla tahsil etme hakkına sahip.

GSS BORÇLARININ HASTANE HİZMETLERİNE ETKİSİ

GSS borcu olan bireyler, devlet hastanelerinde yalnızca acil durumlar için sağlık hizmeti alabilirken, normal poliklinik hizmetlerinden yararlanamıyorlar.

Eğer GSS prim borçları belirlenen süre içinde ödenmezse, borçlar Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yasal yollardan, örneğin haciz işlemi ile tahsil edilebiliyor.

GSS prim borcu bulunan vatandaşlar, acil servis dışındaki sağlık hizmetlerinden, örneğin muayene veya tedavi hizmetlerinden faydalanamıyorlar.



