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Emeklilerin uzun bekleyişi bitti! Artık tüm emekliler bu parayı alacak

Emekli maaşlarına beklenen zam yapıldı! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 16.06.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 23:13
Emeklilerin uzun bekleyişi bitti! Artık tüm emekliler bu parayı alacak

Emekliler için beklenen zam müjdesi sonunda geldi. Yapılan son düzenlemelerle, emekli maaşlarına altı aylık enflasyon oranlarına göre belirlenen zam miktarları doğrudan temel maaşlara ekleniyor ve buna yüzde 4 ek ödeme yapılıyor. Eğer bu artış, temel maaşın altında kalırsa, Hazine desteği devreye girerek maaşlar tamamlanıyor.

Örneğin, 9500 TL kök maaşı olan bir emeklinin maaşı, yüzde 4 ek ödemeyle birlikte 9880 TL'ye yükseliyor. Ancak, en düşük emekli maaşının 10000 TL olduğu dikkate alındığında, hazine desteği ile bu rakam 10000 TL'ye tamamlanıyor. Bu uygulama, emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında erimesini engellemeyi amaçlıyor.

Hükümet, emeklilerin refah seviyesini kalıcı olarak artırmak amacıyla tek haneli enflasyonu hedefliyor ve maaş artışlarını bu doğrultuda planlıyor. Enflasyonun kontrol altına alınması ve ekonominin deprem felaketinin etkilerinden kurtulmasıyla birlikte, emeklilere kademeli olarak ek zam yapılmaya devam edilecek. Temmuz ayında ise 16 milyon emeklinin geliri, kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle artacak.

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3 Temmuz 2024'te kesinleşecek olan 6 aylık enflasyon rakamları merakla bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli kök maaş zammı, yakın zamanda belli olacak. Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı göz önünde bulundurularak hesaplanacak. En düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler ve yeni rakamların Meclis'e sunulması süreci hız kazanacak.

Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25,86 olması bekleniyor. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı da yüzde 25,86 oranında olacak. Memur zammı ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 20,04 olarak hesaplanıyor. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 26, memurlar ise yüzde 21 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı talimatı da bu ay gündemde olacak.

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Temmuz ayında en düşük emekli maaşı, Hazine desteğiyle artarak 13.000 TL seviyesine çıkacak. Tahmini olarak yüzde 26'lık enflasyon beklentisi doğrultusunda, maaşın 12.500 TL ile 13.000 TL arasında belirlenmesi öngörülüyor. Bu rakamın kesinleşmesiyle birlikte yeni düzenlemeler Meclis'e sunulacak.

Emekli maaşlarına yapılan zamlar ve Hazine desteği ile emeklilerin gelirlerinde belirgin bir artış sağlanmış olacak. Bu düzenlemeler, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve ekonomik refahlarını artırmayı hedefliyor. Emekliler için yapılan bu düzenlemeler, uzun vadede ekonomik istikrar ve refahın sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

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