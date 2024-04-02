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Emekliye 10 bin değil 15 bin TL yatırılacak! O tarihlerde hesaplar şenlenecek

Emeklilere yapılacak ödeme tutarları artış gösterirken 10 bin TL yerine 15 bin TL yatırılacağı müjdesi verildi. Emekli promosyon tutarları merak konusu olurken bankalar arası rekabetle beraber Yapı Kredi tarafından duyuru geldi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 02.04.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 22:48
Emekliye 10 bin değil 15 bin TL yatırılacak! O tarihlerde hesaplar şenlenecek

Yapı Kredi Bankası tarafından emekli müşterilerine özel jest geldi. 15 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılırken banka şartları açıkladı. 15 bin TL ve üzeri emekli maaşı alan emeklilere 11 bin TL ödeme yapılırken ek paralar için detaylar açıklandı.

YAPI KREDİ BANKASI PROMOSYON KAMPANYASI
28 Mart - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı 3 sene boyunca Yapı Kredi üzerinden alacak müşterilerei 15 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor.

9.999 TL'ye kadar olan maaşlara 5.500 TL
10.000 TL - 14.999 TL aralığında maaşlara 8.750 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasındakilere 11 bin TL
20 bin TL ve üzeri maaşı olanlara 13 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor. Bu tutarlara ek olarak taahhütnamesi imzalandığında 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilerek 1.000 TL ek nakit ödülden yararlanabilirsiniz. 

yapı kredi promosyon
Fatura ve kredi kartı kampanyasından hak edilen ödüller, müşterinin emekli maaş hesabına yatırılacaktır.

Kampanyadan 27 Mart 2024 tarihi itibariyle Yapı Kredi Bankası’ndan promosyon taahhüdü bulunan ve bir diğer SGK emekli aylığı getiren müşteriler faydalanamaz.

SGK birden fazla gelir durumunda aylık ödemeyi ele alarak promosyon ödemesi yapılacağını belirtti. Şartlara uygunluk durumunda tarihler arasında gelir aylık tutarının toplamı ele alınıp hesaplanır.

Nakit promosyon ödemesi 3 sene içerisinde peşin olarak ve üç yıllık taahhüt süresinin başlangıcına bakılır.

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