Emekliye 3'lü ödeme cepleri dolduracak! Sabah erken saatlerde flaş rakam açıklandı

Seçime geri sayım başlarken yapılan açıklamalar üzerine öncelikli olarak seyyanen zammın iptal edildiği bilgisi verildi. AKP'den gelen açıklamalar üzerine zam iddiları güçlendirildi. Uzmanlar emeklileri umutlandırarak hayal kırıklığına uğratılmayacağı belirtildi. Emekliler için geçim sıkıntı yaşamaya devam ederken zam vaddi yapılması hedefleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen seyyanen zam ve bayram ikramiyesi üzerinen yapılan artışların haberini verirken son dakika duyurusu büyük yankı uyandırdı. Erdoğan’ın açıklamasının seçime kadar yapılmacağının sinyalleri verildi.



Emeklilere yönelik başvurular başlarken kamu bankaları üzerinden ve 28 Mart 2024 Perşembe gününden itibaren ödemeler sahiplerini bulacak. Promosyon tutarları, maaşa göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında farklılık göstermektedir.

1-5 Nisan tarihleri aralığında 3 bin TL bayram ikramiyesi ödemeleri yapılırken ekonomik göstergelerin iyi olduğu belirtilirken bayram ikramiyeleri 5 bin TL olarak güncellenerek seyyanen zam iddiaları gündeme geldi.

