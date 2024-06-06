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Emekliye aylık 5000 TL ödeme sürprizi! Cumhurbaşkanından baş döndüren jest

Kurban Bayramı öncesi işverenlerin asgari ücretli çalışanlara bayram ikramiyesi müjdesi verdi. Ancak, temmuzda asgari ücrete zam yapılmayacağı yönünde açıklamalar endişe yaratıyor. Talepler artıyor.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 10:13
Emekliye aylık 5000 TL ödeme sürprizi! Cumhurbaşkanından baş döndüren jest

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretli çalışanlar için güzel haberler gelmeye başladı. İşverenlerin birçoğu, çalışanlarına bayram ikramiyesi vermeyi planlıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde faaliyet gösteren firmalar, bu kapsamda ciddi ikramiye miktarları açıkladılar. 

Emekliye aylık 5000 TL ödeme sürprizi! Cumhurbaşkanından baş döndüren jest

5000 Bin TL bayram ikramiyesi cepte

Örneğin, Ankara'daki bir demir çelik firması 300 çalışanına 5000 TL bayram ikramiyesi vereceğini açıkladı. Benzer şekilde, İstanbul'daki bir plastik boru firması da çalışanlarına bir maaş tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapacağını duyurdu. Bu kararlar, asgari ücretli çalışanlar arasında büyük bir memnuniyet yarattı ve diğer işverenlerin de aynı şekilde hareket etmesi bekleniyor.

Temmuzda asgari ücrete zam var mı?

Ancak, bu sevindirici haberlerin yanı sıra temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağı yönündeki açıklamalar endişe yaratıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki açıklamaları, milyonlarca asgari ücretlinin gelecekleri konusunda belirsizlik yaratıyor. Sosyal medyada da bu konuyla ilgili kampanyalar düzenleniyor ve asgari ücretin artırılması talepleri dile getiriliyor.

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