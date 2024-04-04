Emekliye bayram piyangosu çıktı! Başvuru yok 6000 TL hesaplara o tarihte yatacak

Bu tarihlerde emeklilerin hesabına 6 bin TL ödeme yatırılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 6 BİN TL ÖDEME

Emekli vatandaşların bayram ikramiyelerine bu sene yüzde 50 oranında zam yapıldı ve 2 bin TL olan ikramiye ödemeleri 3 bin TL'ye yükseltildi. İkramiyeler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 3 bin TL, toplam 6 bin TL olarak yatırılacak. Bayram öncesinde yatırılan ikramiyelerden dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar görmüş siviller, ölüm maaşı alanlar ve sürekli iş göremezlik geliri olanlar ile vazife malullüğü ile 65 yaş maaşı alanlar da faydalanabilecek. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar hisse oranlarına göre ikramiye ödemesi alacak. Vefat eden sigortalı kişinin çocuğu varsa yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor. Çocuklara yetim maaşları ise yüzde 25 oranında veriliyor.





Eğer çocuğu yoksa ödemeler yüzde 75 oranına yükselmiş oluyor. Maaş hissesi yüzde 50 oranında olanlar 1.500 TL, yüzde 75 olanlar 2 bin 250 TL tutarında ödeme alacak. Yetim maaşı alan ve yüzde 25 hissesi olan kişiler 750 TL ödeme alacak. İkramiyelerle ilgili sorgulama işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama yazıp aratarak yapılabiliyor. SSK maaşı alan emekliler 3 Nisan; 19-20-21-22. günlerde maaş alanlar 3 Nisan; 23-24-25-26. günlerde maaş alanlar 4 Nisan tarihinde ikramiyelerini alacak. Bağ Kurlu vatandaşların ikramiyeleri de 5 Nisan tarihinde hesaplara otomatik olarak yatırılacak. Birden fazla maaşı olan emekli vatandaşlar en fazla ödeme aldıkları dosyaya göre ikramiye ödemesi alabilecek. Bir kişi hem kendi emekli maaşı hem ölen eşinden maaş alıyorsa 3 bin TL ikramiye ödemesi almış olacak. Emekli bayram ikramiyeleri ilk olarak 2018 tarihinde başlatıldı. Şimdiye kadar 10 bayramda ikramiye ödemesi verildi ve toplam 166 milyar TL ödeme yapıldı. Bu sene yeni artışla birlikte ek olarak 27.5 milyar TL destek verilmiş olacak.