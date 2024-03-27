Emekliye ek ödeme dopingi erken geldi! O tarihe kadar başvuran 12.000 TL'yi cüzdanına koyacak

Emeklilik maaşlarında artış bekleniyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarına yapılan ödemeleri desteklemek için yeni değişiklikler olacağını söyledi. Bu koşullar altında özel bankalardan verilecek sübvansiyon ödemeleri maksimum 15 bin liraya çıkarken, Erdoğan, kamu bankalarından promosyon ödemelerinin düşük tutulması talimatını verdi.

"Kamu bankası promosyon ödemeleri yeniden güncellendi"

Emekliler banka ödemelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Araştırmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarına yapılan promosyon ödemelerinin maaş düzeyine göre 8 ile 12 bin lira arasına çıktığını söylemesinin ardından hızlandı.





Kamu bankaları 12 bin liraya kadar reklam ödemesi sunuyor ancak emekliler, bankaların sunduğu reklam ödemeleri hakkında "Promosyon ödemesini hangi banka, ne kadar yapıyor?" sorularına yanıt aranıyor.

Geçtiğimiz yıl, üç yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdünde bulunan emeklilere kamu bankalarında yapılacak katkı payı ödeme limiti 5 bin TL şeklinde ödeniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın 8 bin liradan 12 bin liraya kadar maaş promosyonu ödemesi yapacağını duyurdu. Maaş tutarları ve maaş aralıkları henüz bilinmiyor ancak ayrıntıların 25 Mart Pazartesi gününden itibaren açıklanması bekleniyor.