Akbank Promosyonunda zirve! Başvurana 15.000 TL üzerine 2.500 TL ek ödeme yapılacak!

Yeni bir emekli promosyon kampanyası başlatan Akbank, 15 bin lira ödemeye ek 2 bin 500 liralık chip-para avantajını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından emekliler bu avantajlı fırsata nasıl sahip olacaklarını merak ederken, detaylar netleşti. İşte Akbank’tan yeni emekli promosyonu kampanyası ve merak edilen tüm bilgiler…

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL’ye varan promosyon ve ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuluyor! Bu büyük fırsat, 01 Temmuz – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında maaşını Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını buradan almayı taahhüt eden emekliler için geçerli oluyor. İşte detaylar...

Akbank Ağustos 2024 promosyon tutarı ne kadar?

Emekliler için sunulan bu promosyon kampanyası, maaş tutarına göre değişiklik gösteriyor. İşte maaş aralıklarına göre promosyon tutarları:

Maaşı 0 - 9.999 TL arasında olanlar: 5.000 TL + 1.250 TL ek promosyon = 6.250 TL

Maaşı 10.000 TL - 14.999 TL arasında olanlar: 8.000 TL + 2.000 TL ek promosyon = 10.000 TL

Maaşı 15.000 TL - 19.999 TL arasında olanlar: 10.000 TL + 2.500 TL ek promosyon = 12.500 TL

Maaşı 20.000 TL ve üzerinde olanlar: 12.000 TL + 3.000 TL ek promosyon = 15.000 TL





Ek chip-para ödemesi verilecek!

Bu kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings kredi kartından emeklilerin vereceği ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para kazanma fırsatı da sağlanacak. Böylece toplamda 17.500 TL ödül fırsatı emeklilere sunulmuş olacak.

Akbank emekli promosyonu başvuru şartları neler?

Promosyondan faydalanmak isteyen emekliler, 01 Temmuz – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında maaşlarını Akbank’a taşıyarak, 3 yıl boyunca maaşlarını buradan almayı taahhüt etmeleri gerekecek. Başvuru işlemleri ise şubeye gitmeden, Akbank Mobil, İnternet Şubesi veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla kolayca yapılabilecek. Diğer şartlar ise şöyle olacak: