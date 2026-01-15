Emrah Eroğlu 4. Kez Sarıgöl Esnaf Odası Başkanı Seçildi

Emrah Eroğlu 4. Kez Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Seçildi

Seçim sonuçları ve yeni yönetim

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu sonrası yapılan seçimde mevcut başkan Emrah Eroğlu, delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak dördüncü kez başkanlığa seçildi.

Genel kurul, Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda yapıldı. Yarış iki aday arasında geçti; toplam 1.341 oyun kullanıldığı seçimde Emrah Eroğlu 797 oy alarak yeniden göreve geldi, diğer aday Şevki Küçüközkan ise seçimden mağlup ayrıldı.

Yeni yönetim kurulu

Dördüncü kez güven tazeleyen Başkan Emrah Eroğlu’nun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Yusuf Cerit, Mehmet Karaoğlan, Özgür Pamuk, Ünal Muslu, Mesut Yemişci, Mustafa Hörlek, Esin Erim ve Ahmet Onuş.

Seçim sonrası konuşan Eroğlu, kendisine destek veren ve vermeyen tüm delegelere teşekkür ederek, Sarıgöl esnafı için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Genel kurula Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ile siyasi parti temsilcileri ve TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen de katıldı.

