Emrah Eroğlu 4. Kez Sarıgöl Esnaf Odası Başkanı Seçildi

Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda Emrah Eroğlu, 797 oyla dördüncü kez başkan seçildi; genel kurulda 1.341 oy kullanıldı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 21:57
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 21:57
Emrah Eroğlu 4. Kez Sarıgöl Esnaf Odası Başkanı Seçildi

Emrah Eroğlu 4. Kez Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Seçildi

Seçim sonuçları ve yeni yönetim

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu sonrası yapılan seçimde mevcut başkan Emrah Eroğlu, delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak dördüncü kez başkanlığa seçildi.

Genel kurul, Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda yapıldı. Yarış iki aday arasında geçti; toplam 1.341 oyun kullanıldığı seçimde Emrah Eroğlu 797 oy alarak yeniden göreve geldi, diğer aday Şevki Küçüközkan ise seçimden mağlup ayrıldı.

Yeni yönetim kurulu

Dördüncü kez güven tazeleyen Başkan Emrah Eroğlu’nun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Yusuf Cerit, Mehmet Karaoğlan, Özgür Pamuk, Ünal Muslu, Mesut Yemişci, Mustafa Hörlek, Esin Erim ve Ahmet Onuş.

Seçim sonrası konuşan Eroğlu, kendisine destek veren ve vermeyen tüm delegelere teşekkür ederek, Sarıgöl esnafı için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Genel kurula Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ile siyasi parti temsilcileri ve TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen de katıldı.

SARIGÖL ESNAF VE SANATKARLAR ODASI OLAĞAN GENEL KURULU’NDA YAPILAN SEÇİMLERDE MEVCUT BAŞKAN EMRAH...

SARIGÖL ESNAF VE SANATKARLAR ODASI OLAĞAN GENEL KURULU’NDA YAPILAN SEÇİMLERDE MEVCUT BAŞKAN EMRAH EROĞLU (SAĞDAKİ) , 1.341 OYUN KULLANILDIĞI SEÇİMDE 797 OY ALARAK DÖRDÜNCÜ KEZ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ.

SARIGÖL ESNAF VE SANATKARLAR ODASI OLAĞAN GENEL KURULU’NDA YAPILAN SEÇİMLERDE MEVCUT BAŞKAN EMRAH...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miran: “Kamuda Ücret Reformu İstiyoruz” — Memur‑Sen 81 İlde Eş Zamanlı Açıklama
2
Edremit Tarıma Dayalı İhtisas OTB'ye Yatırım Rüzgarı: 7 Büyük Firma Parsel Tahsislerini İmzaladı
3
Emrah Eroğlu 4. Kez Sarıgöl Esnaf Odası Başkanı Seçildi
4
Bayraktar: Bu sene 8 milyon haneye yetecek gaz, 2028'de 16 milyona çıkacak
5
Bina Tamamlama Sigortası: Kentsel Dönüşümde Güvenin Anahtarı
6
Yalova'da 2025'te Hayvan Sağlığı: Kayıt, Kimliklendirme ve Aşılamada Son Rakamlar
7
Erzincan'da Engelsiz Nefes Evi Protokolü İmzalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları