Emtia Pazarında Trump Etkisi: Fiyatlar Yükseliyor, Belirsizlik Devam Ediyor

Emtia Pazarında Trump Rüzgarı Esti

Geçtiğimiz hafta emtia piyasalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının etkisi hissedildi. Yatırımcılar, uluslararası ticaret üzerinde yaratacağı olası endişeleri değerlendirirken yeni yönetimin adımlarını merakla izledi.

Trump'ın ılımlı Yaklaşımı

Trump’ın Çin ile olan ılımlı tutumu ve müzakere edeceği mesajları, daha önce açıkladığı tarifelerin belirsizliklerini bir ölçüde hafifletti. Ayrıca, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda jeopolitik risklerin azaltılması ve petrol fiyatlarının düşürülmesi gerektiğine dair yaptığı açıklamalar, piyasalarda dikkat çekti.

Ancak, Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği gibi ticaret ortaklarına yönelik tehditleri, ticaret savaşlarını tetikleyeceğine dair endişeleri artırmış durumda. Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang korumacılığın sonuçlarının kayıplar doğuracağına dikkat çekti ve ticaret dengesini sağlamak için yüksek kaliteli ürün ve hizmetler ithalatına istekli olduklarını belirtti.

Altın ve Diğer Değerli Metallerde Artış

Altının ons fiyatı, Trump'ın faiz oranlarını düşürme çabaları ve gümrük vergilerindeki belirsizlik nedeniyle geçen hafta yükseldi. Bu süreçte analistler, paladyum fiyatlarında da artış potansiyeli olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz hafta altında %2,6, paladyumda %3,7, platinde %0,7, gümüşte %1,1 oranında artış gözlemlendi.

Alüminyum ve Tüketim Üzerindeki Etkiler

Kanada Alüminyum Birliği Başkanı Jean Simard, tarifelerin Kanada'nın en büyük müşterisi üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, tüketimde düşüş öngördüklerini belirtti.

Petrol Fiyatlarında Düşüş

Trump'ın enerji alanında ilan ettiği ulusal acil durum, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararname, ABD'nin fosil yakıt üretiminin artırılmasını amaçlıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ticari ham petrol stoklarındaki artışı 1 milyon varil olarak tahmin etti.

Tarım Ürünlerindeki Dalgalanmalar

Çin, beş Brezilyalı firmadan gelen soya fasulyesi sevkiyatlarını durdurdu. Ayrıca, Hindistan kırsal gelirleri artırmak için tarım harcamalarını %15 artırmayı planlıyor. Geçtiğimiz hafta Chicago Ticaret Borsası'ndaki buğday fiyatı %1, mısır fiyatı %0,5 ve soya fasulyesi fiyatı %2 arttı.

Sonuç olarak, emtia piyasalarında Trump'ın uygulamaları büyük etkilere yol açarken, yatırımcılar belirsizlikleri daha iyi anlamaya çalışıyor.