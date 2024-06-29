En çok tercih edilen ikinci el otomobilleri belirlendi! Volkswagen birinci sırada...

Indicata'nın raporuna göre, çevrim içi mecralarda toplam 411,203 kurumsal ilan yayımlandı. Bu ilanlar içinde yaklaşık %39'u satışa dönüştü ve toplamda 160,811 araç yeni sahiplerini buldu. Satış adetleri geçen senenin aynı dönemine göre %7 düşüş gösterirken, bir önceki aya göre ise %2 artış kaydedildi.







EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALAR

Mayıs ayında ikinci el çevrim içi pazarda en fazla tercih edilen otomotiv markaları şunlardı:

Volkswagen: 20,678 satış ile birinci sırada.

Fiat: 18,794 satış ile ikinci sırada.

Renault: 18,767 ise üçüncü sırada.

Diğer popüler markalar arasında Ford, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Peugeot, Hyundai ve Toyota yer aldı.

BİNEK ARAÇLARDA LİDER: FIAT EGEA

Fiat Egea, 6,568 adetle öne çıkan model oldu. Fiat Egea'yı Clio, Passat, Megane ve Focus modelleri izledi.

HAFİF TİCARİDE ÖN SIRADA: FIAT DOBLO

Hafif ticari araçlarda Fiat Doblo, 3,893 adet ile birinci sırada yer aldı. Ford Tourneo Courier ve Fiat Fiorino da bu kategoride popüler modeller arasında yerini korudu.