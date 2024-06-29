Bist 100
10.647,91 0%
DOLAR
32,88 -0,25%
EURO
35,18 -0,54%
ALTIN
2.438,47 -0,29%

En çok tercih edilen ikinci el otomobilleri belirlendi! Volkswagen birinci sırada...

Geçen ay Türkiye'de ikinci el çevrim içi araç pazarında, en çok tercih edilen markalar Volkswagen, Fiat ve Renault oldu.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 14:18
En çok tercih edilen ikinci el otomobilleri belirlendi! Volkswagen birinci sırada...

Indicata'nın raporuna göre, çevrim içi mecralarda toplam 411,203 kurumsal ilan yayımlandı. Bu ilanlar içinde yaklaşık %39'u satışa dönüştü ve toplamda 160,811 araç yeni sahiplerini buldu. Satış adetleri geçen senenin aynı dönemine göre %7 düşüş gösterirken, bir önceki aya göre ise %2 artış kaydedildi.

ikinci el mayıs ayı satış

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALAR

Mayıs ayında ikinci el çevrim içi pazarda en fazla tercih edilen otomotiv markaları şunlardı:

Volkswagen: 20,678 satış ile birinci sırada.

Fiat: 18,794 satış ile ikinci sırada.

Renault: 18,767 ise üçüncü sırada.

Diğer popüler markalar arasında Ford, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Peugeot, Hyundai ve Toyota yer aldı.

BİNEK ARAÇLARDA LİDER: FIAT EGEA

Fiat Egea, 6,568 adetle öne çıkan model oldu. Fiat Egea'yı Clio, Passat, Megane ve Focus modelleri izledi.

HAFİF TİCARİDE ÖN SIRADA: FIAT DOBLO

Hafif ticari araçlarda Fiat Doblo, 3,893 adet ile birinci sırada yer aldı. Ford Tourneo Courier ve Fiat Fiorino da bu kategoride popüler modeller arasında yerini korudu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklinin cebi 5000 TL ödemeyle ferahlayacak! Maaşı yetmeyen emekli hemen başvurabilir

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kesenin ağzını açtı! A'dan Z'ye tüm emeklilere 20.000 TL ödeme

Dar gelirliye 1.100 TL devlet yardımı! Bu şartı sağlayan her haneye ödeme geliyor

Yüksek promosyonda baş döndüren rakam! 43.300 TL tek seferde hesaplara yatırılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Belediyeye temizlik ve güvenlik personeli alımı! KPSS şartı aranmayacak

Dar gelirliye 1.100 TL devlet yardımı! Bu şartı sağlayan her haneye ödeme geliyor

Araç sahiplerini kahreden yüzde 35 zam! Meclis onay mührünü bastı

KPSS şartsız İl Özel İdaresi personel alımı! Başvuru ekranı bugün açıldı

Yüksek promosyonda baş döndüren rakam! 43.300 TL tek seferde hesaplara yatırılacak

Kamu kurumlarına memur alımı başladı! KPSS'den en az 60 puan almak yetiyor

Altın biriktirenlere hayati uyarı! O tarihte altın fiyatları rekordan rekora koşacak

Gazi Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı! En az lise mezunu olanlara büyük fırsat

Vakıfbank son fırsatı duyurdu! Bunu yapanlara 10.000 TL acil destek ödemesi

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kesenin ağzını açtı! A'dan Z'ye tüm emeklilere 20.000 TL ödeme

Geç kalan emekli dizlerini dövecek! Emekliye tek seferlik 3000 TL destek ödemesi!

Emeklinin cebi 5000 TL ödemeyle ferahlayacak! Maaşı yetmeyen emekli hemen başvurabilir