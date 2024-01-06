En ucuz otomobilde zirve değişti! Ami'yi unutun:Bu model akılları başından alacak

Ucuz otomobil satışları başladı. Hangi otomobil satışları başladı? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

En ucuz otomobilde zirve değişti! Ami'yi unutun:Bu model akılları başından alacak
Yayın Tarihi:

Elektrikli otomobillere talep artıyor. Elektrikli otomobil yerli girişimleri başladı. Hangi firma girişimlere başladı? Tüm detaylar haberimizde.

UCUZ YERLİ OTOMOBİL SATIŞI BAŞLADI!

Elektrikli otomobillere talep artmaktadır. Sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşıma yönelik istek artışı olduğu görülmektedir.Elektrikli araç

Son zamanlarda bilinen elektrikli motor üreticisi RKS, uygun fiyata elektrikli araç girişimine başlandı. Elektrikli araç konusunda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. RKS firması deneyimi ile elektrik otomobil sektörüne giriş yapmış bulunmaktadır. Fiyatı ve özellikleriyle müşterilerin dikkatini çekiyor.

Geri görüş kamera işlevi sayesinde geriye olan manevralar yaparken olumsuz engeller ortadan kaldırılabilir.

Performans ve yük kapasitesi sayesinde ağır yüklerle seyahat edilebilir.

Uygun fiyatı ile geniş tüketici kitlesine sahiptir.

İkinci model fiyatları:

M5 239.540 TL

A1 239.776 TL olarak satıştadır.

Öne Çıkanlar
7 Ocak 2024 Pazar günü televizyonda kanallarında neler var, bu akşam hangi diziler var? 7 Ocak 2024 Pazar günü televizyonda kanallarında neler var, bu akşam hangi diziler var?
Apple kullanıcılarının beklediği haber geldi! O özellikler iOS 17 ile sil baştan değişiyor! Apple kullanıcılarının beklediği haber geldi! O özellikler iOS 17 ile sil baştan değişiyor!
Balık burcu aşkta neler bekler? İşte Balık kadını ve erkeğinin yaklaşımı Balık burcu aşkta neler bekler? İşte Balık kadını ve erkeğinin yaklaşımı
Çok Okunanlar
Listeye bakıp iliniz var mı öğrenin! TOKİ ucuz konut başvurularını açtı! Listeye bakıp iliniz var mı öğrenin! TOKİ ucuz konut başvurularını açtı! Bitcoin'de kartlar yeniden dağıtılıyor! Rekor için hem rakam hem tarih verildi Bitcoin'de kartlar yeniden dağıtılıyor! Rekor için hem rakam hem tarih verildi SSK ve Bağ-Kur'lunun beklediği haber geldi! İşte SGK’nın açıkladığı ödeme takvimi SSK ve Bağ-Kur'lunun beklediği haber geldi! İşte SGK’nın açıkladığı ödeme takvimi Evi olanlar dikkat! Metrekarebaşı 6000 TL ödeme yapılacak: Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor Evi olanlar dikkat! Metrekarebaşı 6000 TL ödeme yapılacak: Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor En ucuz otomobilden bile daha ucuz! Renault yılın son kıyağını yaptı En ucuz otomobilden bile daha ucuz! Renault yılın son kıyağını yaptı