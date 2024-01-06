En ucuz otomobilde zirve değişti! Ami'yi unutun:Bu model akılları başından alacak
Ucuz otomobil satışları başladı. Hangi otomobil satışları başladı? İşte merak edilen detaylar haberimizde.
Elektrikli otomobillere talep artıyor. Elektrikli otomobil yerli girişimleri başladı. Hangi firma girişimlere başladı? Tüm detaylar haberimizde.
UCUZ YERLİ OTOMOBİL SATIŞI BAŞLADI!
Elektrikli otomobillere talep artmaktadır. Sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşıma yönelik istek artışı olduğu görülmektedir.
Son zamanlarda bilinen elektrikli motor üreticisi RKS, uygun fiyata elektrikli araç girişimine başlandı. Elektrikli araç konusunda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. RKS firması deneyimi ile elektrik otomobil sektörüne giriş yapmış bulunmaktadır. Fiyatı ve özellikleriyle müşterilerin dikkatini çekiyor.
Geri görüş kamera işlevi sayesinde geriye olan manevralar yaparken olumsuz engeller ortadan kaldırılabilir.
Performans ve yük kapasitesi sayesinde ağır yüklerle seyahat edilebilir.
Uygun fiyatı ile geniş tüketici kitlesine sahiptir.
İkinci model fiyatları:
M5 239.540 TL
A1 239.776 TL olarak satıştadır.