Enerji Bakanı Bayraktar'dan Önemli Açıklama: Türkmen Gazı Anlaşması İmzalandı

Enerji Bakanı Bayraktar'dan Türkmen Gazı Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin enerji ihtiyaçları doğrultusunda önemli bir adım attıklarını açıkladı. Bakan Bayraktar, BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Anlaşmanın Detayları

Bakan Bayraktar, imzalanan anlaşmanın Türkiye'nin enerji arz güvenliğini artıracağını ve doğalgaz tedarikinde çeşitliliği sağlayacağını vurgulayarak, "Bu anlaşma ile birlikte Türkmenistan'dan alınacak gaz, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak ve yerel sanayimize büyük katkılar sunacaktır." dedi.

Geleceğe Yatırım

Bakan, ayrıca bu işbirliğinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine de katkıda bulunacağını belirtti. Türkmen gazının ülkeye ulaşması ile birlikte enerji fiyatlarının stabil hale gelmesi bekleniyor.