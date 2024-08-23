Enerji Bakanı Bayraktar, Elektrik Üreticileri ile Toplandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Elektrik Üreticileri Derneği Heyetini Ağırladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinin artırılması üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'nin kurulu gücünün 113 bin megavata ulaştığını belirten Bayraktar, bu gücün sürdürülebilir bir şekilde artırılması için hangi adımların atılacağını tartıştı.

Sektörde İşbirliği ve Yenilikler Üzerine

Toplantıda konuşan Bayraktar, yeni teknolojilerin desteklenmesi ve yatırım süreçlerinin hızlandırılması için sektörel işbirliğine vurgu yaptı. Cem Aşık başkanlığındaki EÜD heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Bakan, şöyle devam etti:

"Yeni teknolojilerin desteklenmesi ve yatırım süreçlerinin hızlandırılması konularında sektör temsilcileriyle yakın bir işbirliği içinde olacağız. Önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarla birlikte daha güçlü, çevre dostu ve rekabetçi bir enerji sektörü oluşturma hedefimize ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Bu tür toplantıların, Türkiye'nin enerji vizyonuna katkı sağlayarak sektörün gelişimine ivme kazandırması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) heyetiyle Türkiye'nin elektrikte 113 bin megavata ulaşan kurulu gücünün sürdürülebilir şekilde artması için atılacak adımları görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) heyetiyle Türkiye'nin elektrikte 113 bin megavata ulaşan kurulu gücünün sürdürülebilir şekilde artması için atılacak adımları görüştü.