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Enerji Bakanlığı'ndan 10 Yeni YEKA İlanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 5 ilde toplam 10 yeni YEKA alanını belirledi. Detaylar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:01
Enerji Bakanlığı'ndan 10 Yeni YEKA İlanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Yönetmeliği kapsamındaki yeni gelişmeleri açıkladı. Bakanlık, 5 ilde toplam 10 yeni YEKA alanı belirledi. Bu önemli ilan, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Belirlenen alanlar arasında, Karaman ilinin Ayrancı ve merkez ilçeleri, Ankara ilinin Beypazarı ilçesi, Bolu ilinin Gerede ilçesi, Erzurum ilinin Çat ve Karayazı ilçeleri ile Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesi yer almaktadır. Toplamda 10 yeni YEKA'nın duyurulması, yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasına katkı sağlayacak.

İlanla birlikte, bu alanların sınırları ve köşe koordinatlarına dair krokiler ve listeler de paylaşıldı. Bu bilgiler, yatırımcılar için önemli bir referans niteliği taşımaktadır.

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