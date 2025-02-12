Enerji Şirketleri AB'den Gaz Fiyatlarını Sınırlamamasını İstedi

AB'deki Enerji Şirketlerinden Kritik Mektup

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde enerji ürünleri ticareti yapan şirketler, krize karşı alınacak önlemler arasında doğal gaz fiyatlarının sınırlanmasına karşı çıktıkları bir mektup gönderdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e hitaben yazılan bu ortak mektup, enerji şirketlerinin endişelerini kamuoyuna duyurma amacı taşırken, Avrupa'nın enerji piyasalarının istikrarını koruma çabalarını da işaret ediyor.

Tavan Fiyat Endişesi

Mektupta, AB'nin hazırladığı "Temiz Sanayi Mutabakatı" ve "Uygun Fiyatlı Enerji Fiyatları Eylem Planı"na dair doğal gaz için tavan fiyat getirilmesine olan kaygılar vurgulandı. Şirketler, bu tür bir uygulamanın Avrupa enerji piyasalarının risk yönetimini zayıflatacağını ve arz güvenliğine olumsuz etkiler yapabileceğini belirtti.

Piyasa Dinamiklerinin Bozulması

Uygulanması durumunda, gaza tavan fiyatının enerji ürünlerinin değerinin yapay olarak kısıtlanacağı ve piyasa fiyatlarının arz ve talep dinamiklerinden ayrışacağı ifade edildi. Bu durumun piyasa katılımcılarının fiyat risklerini etkili bir şekilde yönetmelerine zarar vereceği ve fiyat oynaklığını artıracağı vurgulandı.

Gaz Fiyatları Yükseliyor

Bu gelişmeler yaşanırken, Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarının, hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi ve depolardaki gaz miktarının azalması nedeniyle megavatsaat başına 58 avro seviyesine tırmandığı bildirildi. 2022 yılında yaşanan enerji krizinin ardından AB, gaz fiyatlarının megavatsaat başına 180 avroyu aşması durumunda bir tavan fiyat mekanizması getirmişti. Ancak bu mekanizma, belirlenen referans değere ulaşılmadığı için uygulanmamıştı.

Avrupa'nın, enerji krizinin etkilerini azaltmak amacıyla önlemler almakta olduğu bu dönemde, enerji şirketleri, kritik mektup ile doğal gaz fiyat sınırlama kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.