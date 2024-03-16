Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan İzmir ziyareti

Türkiye’nin enerji politikasında, dışa bağımlılığın azaltılması ve yerel projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar içerisinde olduklarını belirten Bakan Bayraktar, yerli ekipmanların üretilmesine ve yenilebilir enerji kaynaklarına odaklandıklarını belirtti. “Kendi kendine yeten bir ülke” hayali ile hareket ettiklerinin altını çizen Bayraktar, planlanan projeleri en yakın zamanda hayata geçirme gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.





Muhtarlara ve STK’larla görüşme

Bergama Organize Saniye Bölgesi ziyareti sonrasında Bergama Ticaret Odası’na geçen Bakan, muhtarlar ve STK temsilcileri ile görüştü. Yaptığı konuşmada İzmir’in ve Bergama’nın enerji konusundaki önemine dikkat çeken Bayraktar, altından kömüre kadar Bergama’nın oldukça verimli bir toprağa sahip olduğunu belirtti.

Enerji ithalatı alanında ülkenin cari açık verdiğine dikkat çeken Bakan, 2022 verilerine göre ülkenin enerji ithalat tutarının 96.5 milyar dolar seviyelerinde olduğunu açıkladı. Bu sebeple dışa olan bağımlılığın düşürülmesi gerektiğini söyleyen Bayraktar, planlanan projelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşma esnasında Bakan Bayraktar, AKP Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer için de vatandaşlardan destek istedi.