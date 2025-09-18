Enerjide Acele Kamulaştırma Kararları: Kütahya ve Diyarbakır

Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji iletim hatları ile petrol üretim faaliyetlerinin güzergahındaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Kütahya: 154 kV İsdemir Kütahya GES TM Projesi

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek 154 kV İsdemir Kütahya GES TM-(Emet TM- Işıklar RES TM) (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan bazı taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde ve iletken salınım gabarisinin irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

TEİAŞ: 400 kV Altınordu-Reşadiye Havza Hattı

TEİAŞ tarafından yürütülen 400 kV Altınordu-Reşadiye Havza Enerji İletim Hattının D.9-D.16 Numaralı Direkler Arası Güzergahı Deplasesi Projesi kapsamında bazı taşınmazlar, yine direk yerlerinin mülkiyet şeklinde ve iletken salınım gabarisinin irtifak hakkı kurulmak suretiyle kurum tarafından acele kamulaştırılacak.

Diyarbakır: Altınakar-3 Petrol Kuyusu

Altınakar-3 petrol kuyusundaki üretim faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan taşınmazın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kararlar, enerji ile petrol üretimi projelerinin hızla ilerlemesi ve altyapı ihtiyaçlarının zamanında karşılanması amacıyla alınmıştır.