Enerjide Acele Kamulaştırma Kararları: Nakil Hatları ve Yenilenebilir Projeler

Enerjide Acele Kamulaştırma Kararları Yayımlandı

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil hatları ve üretim tesislerinin güzergâhına isabet eden taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Boru Hatları ve Doğal Gaz Projeleri

Doğal gaz boru hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. İlgili projeler: Kuluncak-Elazığ, Erciş-Patnos ve Gevaş İlçeleri ve Hizan İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı projeleri.

Enerji İletim Hattı Projeleri

Enerji iletim hatları kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Bu projeler arasında 154 kV Birecik OSB TM İrtibatları (Doğu-Batı) Enerji İletim Hattı Projesi, 400 kV Devekıran TM İrtibatları (Kuzey-Güney) Enerji İletim Hattı ve 154 kV Korkuteli-Varsak Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi yer alıyor.

RES ve GES Elektrik Üretim Tesisleri

Yenilenebilir enerji üretimini artırmaya yönelik projeler kapsamında birçok taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından tapuda hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılmasına karar verildi. Söz konusu projeler ve konumları şunlardır:

Kandıra RES Elektrik Üretim Tesisi kapasite artışı için Kocaeli'de bulunan bazı taşınmazlar.

R24-Sergen-1 RES Elektrik Üretim Tesisi yapımı için Kırklareli'de bulunan bazı taşınmazlar.

Adapazarı RES Elektrik Üretim Tesisi kapasite artışı için Bolu'da bulunan bazı taşınmazlar.

Lydia Depolamalı GES Elektrik Üretim Tesisi yapımı için Eskişehir, Çifteler İlçesi, Eminekin Mahallesi sınırları içinde bulunan 1120 parsel numaralı taşınmaz.

Gelinkaya GES EDT Elektrik Üretim Tesisi yapımı amacıyla Erzurum'da bulunan taşınmazlar.

Yellice RES Elektrik Üretim Tesisi yapımı için Sivas'taki taşınmazlar.

Ömerli RES Elektrik Üretim Tesisi kapasite artışı için İstanbul'da bulunan taşınmazlar.

Şile RES Elektrik Üretim Tesisi kapasite artışı için İstanbul, Çatalca İlçesi, Hallaçlı Mahallesi sınırları içindeki 116 Ada, 2 parsel numaralı taşınmaz.

Dağıtım Hatları İçin Kamulaştırmalar

Ayrıca, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla güzergâh ve kamulaştırma bilgileri verilen bazı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılacağı bildirildi.

Yayımlanan kararlar, enerji altyapısının güçlendirilmesi ve yenilenebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesine dönük adımların hızlandırıldığını gösteriyor.