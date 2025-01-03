EPDK, PALGAZ Hakkında Soruşturma Başlattı

EPDK, Kocaeli Darıca'daki Doğal Gaz Patlaması Sebebiyle Soruşturma Başlattı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucunda 14 kişinin yaralanması üzerine PALGAZ Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

28 Aralık'ta, bir inşaat firması tarafından gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında doğal gaz dağıtım şebekesine zarar verilmesi sonucunda, ilçedeki binalara doğal gaz hizmetinde kesintiler yaşandığı belirtildi. EPDK'nın açıklamasında, olayın ardından meydana gelen patlamaların detaylı bir incelemeye tabi tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Doğal gaz dağıtım şirketi PALGAZ'dan alınan bilgi ve belgeler ile bölgede yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerinin incelenmesi neticesinde, binalara yeniden doğal gaz verilmesi aşamasında güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı” gibi hususların araştırılacağı kaydedildi.

Doğal Gaz Hizmeti ve Denetimler

EPDK, 2004'ten bu yana 21 milyon aboneye kesintisiz ve güvenli doğal gaz hizmeti sunduklarını belirtti. Yapılan denetimlere rağmen herhangi bir ihmallerin tespit edilmesi durumunda, sert tedbirlerin alınacağı ifade edildi. “Bölgedeki olayların detaylı incelemesi devam etmektedir” denildi.

Patlamanın nedeni olarak bir inşaat firması tarafından yapılan izinsiz kazı çalışması gösterilirken, bu tür çalışmalar öncesinde belediyelerden iznin alınması ve doğal gaz dağıtım şirketlerine bildirilmesi gerektiği vurgulandı. EPDK, gerekli önlemleri almayan sorumlular hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Türkiye Genelinde Doğal Gaz İhtiyacı

EPDK, Türkiye'nin 81 ilinde, 900 ilçe ve beldesinde doğal gaz hizmeti sağlamakta ve toplam doğal gaz dağıtım şebekesinin uzunluğunun 215 bin kilometreye ulaştığını açıkladı. 2025 ve 2026 yıllarında planlanan yeni yatırımlar ile doğal gaz şebekesinin ulaştırdığı yerleşim yeri sayısının 1000'in üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Bu hızlı gelişim sürecinin, dağıtım şirketleri ve altyapı kuruluşlarının dikkatli ve sorumlu bir şekilde hareket etmeleri gerekliliği ile mümkün olacağı ifade edildi.