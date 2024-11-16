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EPDK, Son Kaynak Tedarik Tarifesinde Önemli Değişiklikler Yaptı

EPDK, Son Kaynak Tedarik Tarifesini düzenleyen tebliğinde önemli değişikliklere gitti. Tüketici bilgilendirme yöntemleri güncellendi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 10:33
EPDK, Son Kaynak Tedarik Tarifesinde Önemli Değişiklikler Yaptı

EPDK, Son Kaynak Tedarik Tarifesi Tebliğinde Değişiklik Yaptı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yapma kararı aldı. Bu yeni tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni Düzenlemeler Neler?

Yapılan değişiklikler kapsamında, Tebliğin 6. maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarında, yüksek tüketimli tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesinin, serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için onaylanmış tek zamanlı perakende satış tarifesinden düşük olamayacağı belirtiliyor. Ayrıca, kademeli tarifenin uygulandığı tüketici gruplarında yüksek kademeli tarife esas alınacak.

Tüketici Bilgilendirme Yöntemleri Güncellendi

Tebliğde yapılan bir diğer düzenlemeyle, tüketicilere yapılacak bilgilendirme yöntemleri güncellenmiş durumda. Önceden "kısa mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmesi" şeklinde ifade edilen yöntemler, şimdi "kalıcı veri saklayıcısıyla veya yazılı" bildirim olarak kesinleşmiştir. Bu bildirimlerin 15 gün içinde yapılması zorunlu hale getirildi.

Lisansa Sahip Şirketlere Yeni Yetkiler

Tebliğin 5. fıkrasına eklenen yeni hükümle, son kaynak tedarikini etkileyen tüketici veya tüketici grubu değişikliklerinde lisans sahibi şirketlere gerekli bilgi ve belgeleri talep etme yetkisi verildi.

Yürürlük Tarihleri

Tebliğin 1. maddesi 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecekken, diğer maddeler ise Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte geçerli olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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