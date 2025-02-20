EPDK, Vadeli Elektrik Piyasası ve YEK-G Sisteminde Önemli Değişiklikler Yapıldı

EPDK'dan Yeni Düzenlemeler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Vadeli Elektrik Piyasası ile YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası işletim usul ve esaslarında değişikliğe gitti. EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vadeli Elektrik Piyasası Değişiklikleri

Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları'na yapılan düzenleme ile, vadeli elektrik piyasası itiraz sürecine dair hükümler güncellendi. Haksız bulunan itirazların maliyeti piyasa katılımcısına yansıtılacak. Bu kapsamda, piyasa işletmecisi tarafından haklı bulunmayan her itiraz için, piyasa işletim gelir tavanına ilişkin kurul kararıyla belirlenen tutar, piyasa katılımcısının piyasa işletim ücretine eklenerek tahsil edilecek.

YEK-G Sistemi'nde Genişletilmiş Katılım

Yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemi olan YEK-G Sistemi'nde de değişiklikler yapıldı. Artık toplayıcı lisansı sahibi tüzel kişiler YEK-G sistemine katılabilecek. Böylece katılım kapsamı genişletilerek daha fazla aktörün sisteme dahil olması sağlandı.

Teminat Usul ve Esaslarındaki Düzenlemeler

Organize toptan elektrik piyasalarında, piyasa katılımcılarının yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda piyasa işletmecisinin risklerini yönetmek amacıyla teminatlara ilişkin de yeni kurallar belirlendi. Başlangıç teminatı, piyasa işletmecisi tarafından Teminat Hesaplama Yöntemi çerçevesinde tespit edilecek. Yapılan değişiklik ile bu tutarların yayımlanma sürecinde esneklik sağlandı; artık geçerlilik tarihinden en geç bir ay önce yayımlanması zorunluluğu kaldırıldı.

Teminat Kontrolü ve Süreçler

Toplam teminat kontrolüne dair genel esaslar çerçevesinde, üç iş günü boyunca piyasa katılımcılarının teminat seviyelerinin sunmaları gereken toplam teminat tutarını karşılayamaması durumunda uygulanacak süreçler de düzenlendi. Bu değişikliklerle piyasa güvenliği arttırılmış ve katılımcılara daha sağlam bir altyapı sunulması hedefleniyor.