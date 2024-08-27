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Erciyes Anadolu Holding'e Bağlı Şirketlerin İhale Sonuçları Açıklandı

Erciyes Anadolu Holding'e ait şirketlerin ihale sonuçlarıyla ilgili gelişmeler ve detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 17:35
Erciyes Anadolu Holding'e Bağlı Şirketlerin İhale Sonuçları Açıklandı

Erciyes Anadolu Holding İhale Sonuçlarını Duyurdu

Erciyes Anadolu Holding'e bağlı bazı şirketlerin satış ihaleleri ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. İlgili yargılama sürecinin ardından müsadere kararı verilen ve artık hazineye ait olan bu şirketlerin ihale süreçleri devam etmektedir.

Açıklamalar ve İhale Duyuruları

Erciyes Anadolu Holding'den yapılan açıklamaya göre, ihale süreçlerinin şeffaflığı ön planda tutulmakta. Bu doğrultuda, ihale duyuruları Resmi Gazete, kuruma ait internet sitesi ve Türkiye’nin en çok tirajlı beş gazetesinden ikisinde yayımlandı.

İhale Sonuçları

İhale sonuçları ise şu şekilde açıklandı:

  • Bizim Menkul Değerler A.Ş.: 13 Ağustos 2024 tarihinde yapılan ihale sonlandırıldı; uygun teklif alınamadı.
  • Muradiye Elektrik Üretim A.Ş.: 14 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla, uygun teklif sunulmadığı için ihale iptal edildi.
  • Gün Güneş Enerjisi A.Ş.: 16 Ağustos 2024’te gerçekleştirilen ihalede, muhammen bedeli aşan en yüksek teklif veren üç yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatıldı.
  • Betim Enerji Yatırım A.Ş.: 20 Ağustos 2024 tarihinde yapılan ihale sonucunda da en yüksek teklifi veren üç yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatıldı.
  • Sibelres Elektrik Üretim A.Ş.: 21 Ağustos 2024’teki ihale sonucunda yine en yüksek teklifi veren üç yatırımcı için izin süreci başlatıldı.
  • RHG Enertürk Enerji A.Ş.: 27 Ağustos 2024 tarihinde yapılan ihale, uygun teklif alınmadığı için sonlandırıldı.

Bu süreçler, Erciyes Anadolu Holding'in şirketlerinin hazineye devredilmesi sonrasında yaşanan satış ihaleleri üzerine şekillenmektedir. Olası gelişmeler için takipte kalınacaktır.

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