Erdal Bahçıvan'dan Orta Vadeli Program Üzerine Değerlendirmeler

Erdal Bahçıvan’dan OVP Üzerine Açıklamalarda Bulundu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Programı'nın (OVP) önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bahçıvan, bu programın güvensizliğin giderilmesi açısından kritik bir adım olduğunu belirtti.

Fiyat İstikrarının Önemi

Bahçıvan, OVP'nin temel odak noktasının fiyat istikrarı olduğunu ifade ederek, genel beklentinin enflasyonun bu yılı Merkez Bankası tahminlerinin üst bandı olan %42 dolayında kapatacağı yönünde olduğunu aktardı.

Enflasyonun Tarihsel Bağlamda Değişimi

Bugünün enflasyonunu geçmişteki dönemlerle karşılaştırmanın yanlış olduğunu vurgulayan Bahçıvan, o dönemlerdeki tüketim alışkanlıklarının bugünkünden çok daha farklı olduğunu belirtti. Bahçıvan, o dönemin Türkiye'sindeki sınırlı tüketim çerçevesinin bugün 1,2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe dönüştüğünü söyledi.

Gelecek Hedefleri ve Reform İhtiyacı

Bahçıvan, 2024 büyüme hedefinin %4 olarak belirlendiğini ancak bu hedefin yakalanmasının zor göründüğünü belirtti. Ekonomik büyümeden taviz vermenin gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, enflasyon ile mücadelenin en kritik aşamasının yaşandığını vurgulayarak, bu süreçte toplumun tüm bireylerine sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Yeni Ekonomi Yönetiminin Rolü

Bahçıvan, yeni ekonomi yönetiminin mücadele yöntemlerinin önemine değinerek, fiyat istikrarını sağlamak adına atılan adımların takdir edilmesi gerektiğini belirtti. OVP’de yer alacak uygulamaların ancak kapsamlı bir strateji ile başarıya ulaşabileceğinin altını çizdi.

Sonuç Olarak

Bahçıvan, sanayicilerin de bu geçiş sürecinde katkılar sağladığını ve üretimdeki verimlilik ile teknoloji açığını kapatacak reformların gerekliliğini vurgulayarak açıklamalarını sonlandırdı.