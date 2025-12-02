Eriç Barajı ve HES için 291,27 MWm SKHA Anlaşması İmzalandı

Erzincan'daki Eriç Barajı ve HES projesi için 01.12.2025'te 291,27 MWm/282,53 MWe kapasiteyi kapsayan SKHA anlaşması imzalandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 08:08
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 08:08
DSİ açıkladı: Önemli enerji yatırımı resmileşti

DSİ Yenilenebilir Enerji Dairesi Başkanlığı'nın açıklamasına göre, 01.12.2025 tarihinde, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde Erzincan ili sınırları içerisinde yer alan Eriç Barajı ve HES projesi için SKHA anlaşması imzalandı.

Projenin işletilmesi planlanan firma Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. olarak belirtildi. Anlaşma, projenin 291,27 MWm / 282,53 MWe kurulu gücünü kapsıyor.

Yetkililer, imzalanan anlaşmanın bölgedeki yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve enerji arz güvenliğine katkı sağlaması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

