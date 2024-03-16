Erken emeklilik için müjde verildi! Gün sayısı düşecek!

Milyonlarca çalışanı etkileyecek yeni bir gelişme duyuruldu. Bir süredir çalışanlar, prim günlerinde düşüş yapılması haberini bekliyordu. Emeklilik sitemini değiştirecek bu değişikliğe göre prim günün 7200 güne çekilebilir. Erken emekli olma hayali kuran pek çok kişi, düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceğini merak ediyor.





800 gün düşecek

Kulislerden gelen haberlere göre, emeklilik sistemi ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacak. Bu düzenleme ile Bağ-Kur çalışanlarının prim gün sayısının, SSK’lıların gün prim gün sayısı olan 7200 güne düşürülmesi hedefleniyor.

Güncel rakamlara bakıldığında, Bağ-Kur çalışanlarının prim gün sayısı 9000 bin olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemenin uygulanması ile ise bu sayısının 800 gün düşürülerek 7200 güne inmesi öngörülmekte. Yapılması planlanan bu değişiklik, özellikle küçük esnaf için büyük bir anlam taşıyor.

Düzenlemenin hangi meslek gruplarını ve hangi tarihten sonra sigortalı olanları kapsayacağı ise henüz net değil.