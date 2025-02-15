Erzincan'ın Demiryolu Avantajıyla Orta Asya'ya İhracat

Erzincan'dan Orta Asya'ya Demiryolu İle İhracat

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kapı ve pencere menteşesi üretimi gerçekleştiren bir girişimci, bölgenin sunduğu demiryolu avantajını kullanarak Orta Asya'ya ihracat yapıyor.

Ticari Faaliyetler Hız Kazanıyor

2019 yılında fabrikasını faaliyete geçiren Muhammet Karataş, OSB'den geçen demiryolu sayesinde yıllık 4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştiriyor. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, bölgenin güçlü bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayarak, Türkiye'deki 366 OSB'den sadece 12'sinin aktif demiryolu bağlantısına sahip olduğunu ifade etti.

Uluslararası Lojistik Hattı

Karaman, "Erzincan OSB'den kalkan trenimiz, batıda Londra'ya, doğuda ise Çin'e kadar uzanan bir lojistik hattının parçası oluyor. Ürünlerimiz Kazakistan'a gidecek, ilerleyen dönemlerde batıya ve doğuya her tarafa ihracat yapabileceğiz.” dedi.

İhracatın Yükselişi

Firması ile dünya pazarına açılan Karataş, 2022'den bu yana Orta Asya'da inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirtti. Karataş, “Demiryolu, lojistiğe sağladığı büyük avantajla birlikte, bölgeye de önemli katkılar sağlayacak.” şeklinde konuştu.

İhracat Yapılan Ülkeler

Karataş, kapı ve pencere mekanizmaları ile ilgili üretim yaptıklarını ve 25 yıldır Kazakistan ve Özbekistan'da aktif olduklarını belirtti. Özellikle Afganistan ve İran gibi ülkelere de ihracat yaptıklarını sözlerine ekledi.

Karataş, “Orta Asya ve Rusya'da demiryolu taşımacılığının önemini hepimiz biliyoruz. Ürettiklerimizi demiryolu ile sevk edebilmek, bizim için büyük bir kazanım.” diyerek, firmanın bölgeye sağladığı katkıları aktardı.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde kapı ve pencere menteşesi üretimi yapan bir girişimci, bölgenin demiryolu avantajını kullanarak Orta Asya'daki ülkelere ihracat yapıyor.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde kapı ve pencere menteşesi üretimi yapan bir girişimci, bölgenin demiryolu avantajını kullanarak Orta Asya'daki ülkelere ihracat yapıyor.