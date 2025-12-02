Erzurum Merkez 2. OSB Aralık Toplantısı — Yatırım ve Altyapı Gündemde

Erzurum Merkez 2. OSB Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Toplantı ve Katılımcılar

Erzurum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ve 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı.

Gündemdeki Öncelikler

Toplantıda, bölgenin yatırım ekosistemini güçlendirmeye yönelik başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı. Özellikle arsa tahsis süreçleri, altyapı çalışmaları ve genel operasyonel durum ön plana çıktı.

Ekim-Kasım 2025 arsa tahsis başvurularının durum raporu ile kanalizasyon yapım işleri toplantının öncelikli maddeleri arasında yer aldı. Bu çerçevede 28 yatırımcı ile yüz yüze görüşülerek başvurular değerlendirildi.

Toplantıda alınan değerlendirmeler doğrultusunda, bölgedeki yatırım süreçlerinin hızlandırılması ve altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik adımların planlanmasına devam edileceği belirtildi.

ERZURUM MERKEZ 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ARALIK AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, VALİ MUSTAFA ÇİFTÇİ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.