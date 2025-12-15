Esenboğa Havalimanı Metro Hattı 2026'da Yapıma Başlıyor

Bakan Uraloğlu'ndan son açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da planlanan Esenboğa Havalimanı metro projesiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Uraloğlu, proje kapsamında artan ulaşım ihtiyaçları ve yolcu talepleri doğrultusunda hattın yeniden düzenlendiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, projenin güzergâhında yapılan değişikliğe ilişkin olarak şunları söyledi: "İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu’ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar’dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. Yeni güzergâh, Ankara’nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı’na kadar uzanacak. Böylece YHT Gar’dan Esenboğa Havalimanı’na kadar aktarmasız, hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sağlanacak".

Hat özellikleri ve istasyonlar

YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı, 36 kilometre uzunluğunda projelendirilmiş olup hat üzerinde 12 istasyon planlanmaktadır. Hattaki istasyonlar şunlardır: YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazit Üniversite.

Uraloğlu, yalnızca güzergâhın değil; istasyon giriş-çıkış yapıları, istasyon yerleşimleri, plan-profil çizimleri ve diğer işletmesel kriterlerin de revize edildiğini vurguladı. Projenin mevcut ulaşım sistemiyle entegre, fizibıl ve güncel ihtiyaçlara cevap veren bir yapıya ulaşması için kapsamlı çalışma yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, "Artık son aşamaya geldik. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’mızın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Ankara'da raylı sistem yatırımları

Bakan Uraloğlu, bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ankara’ya Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Keçiören-AKM ve AKM-Gar-Kızılay metro hatlarıyla toplam 44,5 kilometre yeni hat inşa ettiklerini söyledi. Ayrıca Sincan-Kayaş arasındaki 36 kilometrelik hattı modernize ettiklerini hatırlatan Uraloğlu, projelerle ilgili olarak şu ifadeyi kullandı: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ankara’nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak raylı sistem hat uzunluğunu 103 kilometrenin üzerine çıkardık".

